Cifra pazzesca, così Vlahovic vola in Premier

Novità importanti nel futuro di Dusan Vlahovic: la big della Premier torna con decisione sul serbo, la Juve fissa il prezzo

Fermo ai box per una fastidiosa publagia, reduce da un Mondiale amaro per la sua Nazionale ma che gli ha comunque regalato la soddisfazione del primo gol della sua carriera nella fase finale della Coppa del Mondo, Dusan Vlahovic scaplita per il ritorno in campo. La Juve in campionato vola – sono otto le vittorie consecutive, e tutte senza subire reti – e l’ex Viola non vede l’ora di poter dare il suo contributo.

La vera domanda però è: e se fosse la Juve, con Max Allegri in persona, ad iniziare a credere che il serbo non sia più fondamentale nell’economia dei successi bianconeri? Negli ultimi mesi il rapporto tra giocatore e club si è un po’ incrinato: i contrasti col tecnico e il malumore di qualche tifoso sul fatto che il centravanti si stesse ‘risparmiando’ per i Mondiali hanno creato una situazione se non spacevole, quanto meno non idilliaca. Almeno non come lo era nei primi mesi di permanenza dell’attaccante alla Continassa.

L’Arsenal di Arteta piomba sul giocatore bianconero

Si è così iniziato a parlare di una possibile clamorosa partenza di Vlahovic, da alcuni vista come una logica conseguenza dei problemi di bilancio del club bianconero. Il serbo è uno dei pochi con cui la Juve può fare cassa, sebbene per registrare una plusvalenza la cessione dovrebbe essere molto remunerativa. In attesa di verificare l’apporto del serbo nel prosieguo della stagione, la dirigenza piemontese ha fissato il prezzo di uscita per chi volesse accaparrarsi Vlahovic già a gennaio. 110 milioni, come riferisce il quotidiano ‘Repubblica‘ in data odierna, è il prezzo giusto.

In pole position è tornato l’Arsenal di Mikel Arteta, capoclassifca in Premier League e col portafogli gonfio di sonanti sterline. Dopo aver praticamente chiuso per Mudryk dallo Shakhtar Donetsk – operazione da quasi 100 milioni – il club londinese torna alla carica per il serbo. Diffiicile che l’assalto vada a buon fine già in questa sessione di mercato, ma per luglio i Gunners potrebbero ribussare alla porta dei bianconeri. Trovando quasi certamente una dirigenza disposta a trattare.