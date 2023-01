Tesoretto Chelsea, Inter e Juve tremano: 100 milioni sul piatto

Il club londinese, che aveva stanziato oltre 120 milioni per Enzo Fernandez, destinerà la somma per l’acquisto di tre giocatori

Sembrava ormai ufficiale. Sarebbe stato il colpo grosso del mercato invernale, in grado di rilanciare una squadra attualmente in grande difficoltà. Poi è saltato tutto, se ne riparlerà a giugno. Coi rapporti tra i due club che nel frattempo sono diventati tesi. L’affare Chelsea-Enzo Fernandez ha catalizzato l’attenzione di tutti gli operatori di mercato per la grande cifra messa sul piatto dal club londinese, circa 127 milioni. Un assegno che è stato poi stracciato e che in parte verrà riutilizzato, spalmato, per l’arrivo di tre giocatori.

Già acquistato Joao Felix dall’Atletico Madrid – l’operazione era finanziariamente slegata dall’investimento per il centrocampista argentino – la società britannica si tuffa ora sul mercato interno. E su quello italiano. Nel mirino ci sono Adrien Rabiot e Denzel Dumfries, relativamente ai profili ‘italiani’ in orbita londinese, mentre piace da matti Moises Caicedo, il centrocampista ecuadroriano del Brighton che ha brillato anche al Mondiale.

Chelsea, riparte l’assalto ai big di Juve ed Inter

Al numero uno delle preferenze del tecnico Graham Potter, tra l’altro recentemente contestato dai tifosi – c’è il centrocampista francese della Juve. Il rinnovo ancora non arriva, e Maurizio Scanavino, di concerto con Federico Cherubini, starebbe pensando ad una cessione anticipata- non più di 15 milioni la cifra da chiedere – nell’ottica di non perdere il calciatore a parametro zero. Diversa la situazione di Denzel Dumfries, uno di quello per i quali l’Inter quasi quasi si augura di ricevere la proposta desiderata per procedere alla cessione. E passare all’incasso.

Per il laterale olandese il prezzo giusto potrebbe aggirarsi sui 50 milioni. Con buona pace di chi avrebbe voluto l’olandese come erede duraturo di Achraf Hakimi. Per finire, i Blues investirebbero almeno 35 milioni per Moises Caicedo, vincendo le resistenze del Brighton per una partenza che non sarebbe dovuta avvenire a gennaio. Le argomentazioni del Chelsea però – che così metterebbe sul piatto, solo per i cartellini dei tre – circa 100 milioni di euro, sono veramente convincenti.