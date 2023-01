CMWEB | Retroscena Monza e tris: Brekalo può tornare subito in Serie A

Josip Brekalo, attaccante di proprietà del Wolfsburg, potrebbe tornare in Italia già nel mese di gennaio: corsa a tre, spunta un retroscena

La sessione invernale del calciomercato è iniziata ormai da diversi giorni. Per la precisione, il via alle danze è stato dato ufficialmente lunedì 2 gennaio e sarà bene tenere gli occhi aperti da qui alle prossime settimane.

È vero che durante la finestra dei trasferimenti di metà stagione solitamente si registrano per lo più affari non proprio scoppiettanti, ma non si sa mai fino alla fine cosa possa realmente accadere. Basti pensare, ad esempio, alla Juventus e al caso Dusan Vlahovic: sembrava, infatti, che il serbo potesse approdare a Torino soltanto in estate e poi la ‘Vecchia Signora’ ha deciso di anticipare i tempi, sborsando poco meno di una anno fa ben 70 milioni di euro più dieci di bonus. Un colpaccio dalla forte risonanza a livello mediatico, specialmente per un campionato come la Serie A dove non circola tantissimo denaro.

E gennaio può essere anche il mese di alcuni ritorni abbastanza rilevanti. In tal senso, attenzione al nome di Josip Brekalo, ala sinistra (anche seconda punta o ala destra all’occorrenza) di proprietà del Wolfsburg. Nella scorsa annata, l’attaccante croato classe ’98 – 24 anni compiuti il 23 giugno – ha messo in mostra le sue qualità fuori dal comune con la maglia del Torino targato mister Ivan Juric. I granata, però, non sono riusciti a trattenerlo e il calciatore, successivamente, è rientrato in Germania. Potremmo rivederlo in azione in Italia? La riposta è affermativa.

Calciomercato, corsa a tre per Brekalo: ci pensa la Fiorentina

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercatoweb.it, Brekalo aveva un’intesa col Monza di Berlusconi e Galliani, ma non si è trovato l’accordo definitivo col club tedesco.

L’ex Stoccarda, dal canto suo, continua a guardarsi attorno, alla ricerca di nuove opportunità per lanciare la propria carriera. La Fiorentina di Italiano ci sta pensando concretamente: i ‘Viola’ sono interessati più per giugno, ma non è affatto da escludere un eventuale approdo a Firenze già nel corso di questo mese. Non manca la concorrenza, visto che Brekalo piace al Getafe e ad un’altra squadra spagnola. Staremo a vedere.