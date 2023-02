CMWEB | Come Lukaku: il Chelsea e la ‘proposta’ a Inter e Milan

‘Big Rom’ è tornato a Milano, sponda nerazzurra, all’inizio della scorsa estate con la formula del prestito oneroso secco

Trecentoventinove milioni di euro. Sono i soldi spesi dal Chelsea di Todd Boehly nel calciomercato di gennaio. Centoventuno circa solo per Enzo Fernandez, obiettivo del Milan l’estate scorsa.

I ‘Blues’, che in campionato arrancano (nono posto a -10 dalla zona Champions) vogliono aprire un nuovo ciclo con calciatori giovani ma di indiscutibili qualità e prospettive. Il tutto a svantaggio dei vecchi, con un orizzonte limitato. La lista dei cedibili è dunque lunga e comprende nomi pesanti.

Uno di questi è Kalidou Koulibaly, acquistato solo l’estate scorsa dal Napoli per circa 40 milioni di euro. Poco prima insomma del cambio di strategia sportiva, in panchina c’era ancora Tuchel e in società era ancora in atto la transazione tra la vecchia e la nuova gestione.

L’entourage del trentunenne senegalese si sta già guardando intorno, intermediari hanno cominciato a proporlo a diversi club europei. Italiani compresi.

Calciomercato Inter e Milan, Koulibaly come Lukaku

Koulibaly torna in Serie A? Difficile ma non impossibile. Secondo le informazioni raccolte da calciomercatoweb.it, il Chelsea è aperto a una cessione ‘alla Lukaku, ovvero in prestito secco oneroso pur di alleggerirsi di parte dell’ingaggio che è di circa 9,5 milioni netti.

Gli inglesi potrebbero parlare di Koulibaly con Inter (con la quale discuteranno già del rinnovo del prestito del sopracitato Lukaku) e Milan. Specie coi nerazzurri, a caccia del sostituto di Skriniar. Se l’operazione venisse conclusa entro giugno 2023, le milanesi avrebbero la possibilità di usufruire del decreto crescita risparmiando non poco fronte lordo dello stipendio del classe ’91.