CMWEB | Obiettivo centrocampo, la Salernitana guarda in Francia

Non solo Isco: la Salernitana va a caccia di un centrocampista e il ds Morgan De Sanctis sonda sempre il mercato francese, dal quale ha già pescato in estate

Mentre prosegue la trattativa, non semplice, per portare Isco in granata, il ds della Salernitana lavora anche ad altri affari per potenziare l’organico a disposizione di Davide Nicola.

Isco potrebbe essere il colpo per infiammare la piazza e la sessione invernale di calciomercato, ma la Salernitana ha bisogno anche di altro. Dopo l’ingaggio di Ochoa, pronto a sostituire l’infortunato Sepe tra i pali, il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis è al lavoro per consegnare a Davide Nicola, a stretto giro, altri due rinforzi, in particolar modo un esterno destro e un centrocampista.

Anche in questo caso, le esigenze di mercato sono legate agli infortuni, ovvero a quelli di Mazzocchi e Maggiore. In mezzo al campo si lavora su più profili: nelle scorse ore si è registrato un sensibile avvicinamento a Hans Nicolussi Caviglia, classe 2000 di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al SudTirol con cui ha giocato diciotto partite, segnando due gol nel campionato di Serie B.

Calciomercato Salernitana, pista francese per il centrocampo

L’idea, dunque, è quella di ingaggiare un centrocampista giovane da inserire nella batteria a disposizione di Davide Nicola. Come sempre, il direttore sportivo Morgan De Sanctis è attento al mercato estero, in particolar modo a quello francese, dopo aver ingaggiato in estate gli esterni Bradaric e Sambia e i difensori Bronn e Daniliuc.

Nelle ultime ore, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, l’attenzione del ds granata sarebbe finita su Jean-Ricner Bellegarde, centrocampista classe ’98 in forza allo Strasburgo. Francese, originario di Haiti, si sta mettendo in mostra in Ligue 1, con un gol e tre assist in sedici partite giocate finora. Ha un altro anno e mezzo di contratto con il club transalpino: bisogna trovare l’intesa sulla formula che, ad ogni modo, potrebbe prevedere un trasferimento a titolo definitivo.