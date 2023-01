38 milioni e vola dal Chelsea: Juventus al tappeto

Il calciomercato sta per ripartire con la sua sessione invernale, e le società stanno studiano possibili colpi per rinforzare la propria rosa.

Uno di questi è sicuramente il Chelsea, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Potter. Con il possibile acquisto di Enzo Fernandez i blues non sembrano avere intenzione di fermarsi, tanto che sembrano essere pronti a chiudere un’altra trattativa molto importante, questa volta per rinforzare il reparto arretrato.

Chelsea inarrestabile: Badiashile ad un passo

Come detto, il Chelsea, che sta provando a chiudere il colpo Fernandez, non sembra intenzionato a fermarsi, tanto che il difensore classe 2001 è ad un passo.

Stando a quanto riporta David Ornstein tramite un tweet, infatti, Chelsea e Monaco avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento a Londra di Benoit Badiashile, difensore francese, con la trattativa che dovrebbe chiudersi sulla base di 38 milioni di euro. Sul ragazzo era forte anche la Juventus, ma competere con i top club di Premier League è una sfida quasi impossibile. Il calciatore, una volta superate le visite mediche, firmerà un contratto di lunga durata con i blues. La buona stagione disputata fin qui con il Monaco, dove ha giocato sedici partite e realizzato due reti tra Ligue 1 e Europa League, ha portato il Chelsea a mettergli gli occhi addosso e ad affondare il colpo negli ultimi giorni. Questo sarebbe un altro grande colpo per la squadra di Potter, chiamata a risollevare una stagione fin qui deludente, che vede i blues al nono posto in classifica. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo, con il Chelsea che si appresta a viverlo da protagonista assoluto.