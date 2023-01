Leao al fotofinish: Maldini strappa l’erede per 40 milioni

L’esterno portoghese vuole il rinnovo con il Milan e le parti sono molto vicine ma nulla è presto detto, intanto rispunta l’opzione di emergenza

Non manca molto. Anzi, sembrerebbe che le strade tra Rafael Leao e Milan siano destinate a combaciare ancora dopo settimane di colloqui e tensioni generali. Perché per un profilo simile non puoi tralasciare nessun dettaglio oppure anche il minimo errore potrebbe ritorcersi contro e perdere per sempre un’occasione unica. Ma in questo, fortunatamente, il calciatore ha dato tutta la sua disponibilità: vuole restare in rossonero.

Gennaio sarà dunque un mese decisivo per la questione legata al suo rinnovo di contratto, intorno a cifre vicine ai 6,5 milioni di euro netti a stagione che possano aiutarlo ad affrontare con un pizzico di serenità in più l’intoppo economico dei 19,5 milioni da versare allo Sporting CP che lo perseguita ancora. Eppure, fino a che non verrà apposta la firma, non si possono trarre conclusioni affrettate. Su di lui restano forti le pressioni dei grandi club inglesi, pronti a darsi battaglia a giugno nel caso in cui tutto dovesse sfumare sul più bello.

Calciomercato, Sarr soluzione-tampone per la partenza di Leao

Una rottura, per quanto dannosa possa essere anche dal punto di vista meramente economico oltre che prestazionale, non può abbattere il direttore sportivo rossonero ed il suo team. L’attenzione potrebbe dunque finire nuovamente attorno all’esterno destro senegalese Ismaila Sarr, anch’egli messosi in mostra nel corso dell’ormai concluso Campionato del Mondo di Qatar 2022.

Quest’ultimo è da tempo obiettivo di diversi club europei ma la famiglia Pozzo, proprietaria del Watford e dell’Udinese, ha sempre scacciato le pretendenti fissando il prezzo del cartellino a 40 milioni di euro. Per molti un miraggio, per il Milan una necessità da tenere seriamente in considerazione per il prossimo futuro.