Soldi e scambio per Barella: un intreccio che passa da una firma

L’Inter è tornata a brillare in maniera decisa anche nel derby vinto contro il Milan. In Spagna c’è invece il Real Madrid che stecca e potrebbe guardare in casa nerazzurra per il futuro

L’Inter ha portato a casa la prova di forza contro il Milan in un derby che ha confermato ancora una volta la crisi dei rossoneri, mentre ha dato un boost di fiducia ai nerazzurri che occupano in solitaria la seconda posizione in classifica.

La distanza dal Napoli capolista resta siderale e si attesta sui 13 punti, ma per il prosieguo della stagione, considerando anche le coppe, la prestazione nel derby resta incoraggiante. Contemporaneamente in un altro campionato si sta venendo a creare un distacco importante in classifica tra prima e seconda. Il riferimento è al duello di Liga tra il Barcellona capolista e il Real Madrid campione uscente che è distante ben 8 punti dai rivali di sempre. I ‘blancos’ vivono un periodo negativo e la sconfitta contro il Maiorca ha contribuito a fornire un assist troppo ghiotto per non essere sfruttato dalla squadra di Xavi.

Calciomercato Inter, Barella per rinnovare il Real Madrid: un intreccio con Ceballos

Una fase di crisi quella del Real Madrid che Ancelotti dovrà provare a risolvere, al netto di un futuro che per fine stagione sembra già distante dalla capitale spagnola.

Florentino Perez potrebbe già pensare ad una sua sostituzione in estate, a prescindere da come andrà la stagione. Una situazione che potrebbe anche portare alla pazza idea di rivedere Ancelotti in Serie A, con l’ipotesi Roma al posto di Mourinho avanzata dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com‘. Al netto di chi ci sarà in panchina a Madrid serviranno nuovi innesti per ringiovanire e dare una scossa a diversi reparti. Uno su tutti la mediana dove Modric e Kroos sono avanti con l’età: mirino possibile anche su un ritrovato Nicolò Barella, motore dell’Inter ed in passato già apprezzato a Madrid. Si tratta di un calciatore fondamentale per i nerazzurri e legatissimo all’ambiente, motivo per cui difficilissimo da poter ingolosire, al netto del fatto che negli anni abbiamo notato come non esistano incedibili per l’Inter. Intanto per il centrocampo del Real i tifosi invocano il rinnovo di Ceballos (in scadenza a giugno) che potrebbe essere pure rinnovato per poi diventare pedina di scambio. Un’offerta economica e il cartellino dello spagnolo, a patto che venga prolungato, potrebbe rappresentare la proposta ideale del Real che non incontrerebbe i favori dell’Inter che potrebbe ponderare l’idea di privarsi di un giocatore tanto centrale solo di fronte ad un’offerta cash fuori mercato.