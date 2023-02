Rescissione per Pogba: la Juventus ha deciso

Nonostante il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da pochi giorni, molti club sono già pronti a programmare il futuro.

Oltre a questo, però, ci sono società che sono già in movimento per programmare la sessione estiva in vista della prossima stagione. Tra le squadre più attive in questo senso troviamo la Juventus, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Allegri. Ovviamente tutto dipenderà dal futuro della vecchia signora, che potrebbe ricevere sanzioni più pesanti di quelle già inflitte. Proprio per quanto riguarda il futuro, la dirigenza bianconera ha smentito la rescissione con un proprio calciatore.

Niente rescissione: la Juventus smentisce

Uno dei calciatori più chiacchierati è sicuramente Paul Pogba che, complici gli infortuni, non è stato mai disponibile per il mister livornese. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni si è sparsa la voce di una possibile rescissione del classe 1993 con la vecchia signora. A smentire il tutto, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, ci ha pensato la stessa società bianconera, dichiarando che questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione dal club. Questa smentita, va a testimoniare quanto società e allenatore credano nel ragazzo, che potrebbe rivelarsi un elemento importante sia per il presente che per il futuro. Salvo clamorosi ripensamenti, quindi, l’avventura tra Pogba e la Juventus è destinata a proseguire ancora a lungo.