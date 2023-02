Di Marzio non ha dubbi: “In cinque lasceranno la Juve”

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa da pochi giorni, ed ha permesso alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Di questo calciomercato, ne ha parlato Gianluca Di marzio sul portale chiamarsibomber.com. In un verbale della Juventus, è emerso che non ci saranno aumenti di capitale fino al 2025. A tal proposito, il giornalista di Sky, ha dichiarato che “gli aumenti di capitale ci sono già stati recentemente e sono stati anche pesanti, quindi è chiaro che una società non può fare investimenti così grossi ogni anno. Si va verso una sostenibilità e una valorizzazione dei giovani. Per quanto riguarda i top players credo che la Juve voglia ripartire da Chiesa e Pogba. Su Vlahovic dipenderà se la Juve riuscirà ad andare in Europa. Coi bianconeri fuori dall’Europa, il giocatore potrebbe diventare preda di tanti club interessati a lui. Comunque è ancora presto per fare una previsione. Sicuramente andrà via chi è in scadenza come Rabiot, Cuadrado, Alex Sandro, Di Maria mentre Paredes non verrà riscattato. La Juve dovrà prima sostituire questi 5 e poi potrà pensare alle cessioni”.

Gianluca Di Marzio: “Ziyech potrebbe arrivare in estate”

Oltre alla questione legata alla Juventus, Gianluca Di Marzio ha parlato anche del prossimo calciomercato estivo.

Il giornalista, sul possibile arrivo di Ziyech in Italia, ha aggiunto che “Ziyech potrebbe arrivare in serie A in estate: direi al Milan o alla Roma. Dipenderà da dove andrà Zaniolo”. Inevitabile la domanda sul futuro di Nicolò Zaniolo, che ha tenuto banco per tutto il mese di gennaio. Sul 22 giallorosso, Di Marzio ha dichiarato che “non credo si possa ricucire visti anche gli ultimi sviluppi. I Friedkin non hanno gradito certi atteggiamenti e quando dicono una cosa non cambiano idea. Oltretutto hanno fatto sapere che Zaniolo non partirà per meno dei 30 mln offerti dal Bournemouth. Il Milan era interessato e lo è ancora, vedremo strada facendo se davvero vorrà investire su di lui”.