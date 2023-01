Pirlo in Nazionale, arriva il verdetto definitivo

Andrea Pirlo si è candidato per diventare il nuovo Ct del Belgio: è arrivata la risposta definitiva per l’allenatore italiano

Dopo l’esonero alla Juventus, Pirlo ha optato per una destinazione a sorpresa volando in Turchia per accettare la proposta del Fatih Karagümrük. L’avventura dell’allenatore italiano non sta attraversando un momento di forma esaltante e così l’ex centrocampista della Nazionale italiana si è candidato per diventare il Ct del Belgio dopo l’addio di Roberto Martinez.

Una delusione cocente al Mondiale per i talentuosi giocatori della generazione d’oro in Belgio. Subito eliminati ai gironi, c’è stata una vera e propria rivoluzione con l’addio dell’ormai ex Ct Roberto Martinez, che è diventato il selezionatore del Portogallo. Da anni il suo assistente è la leggenda del calcio francese, Thierry Henry, che ora potrebbe essere in pole per diventare il nuovo Ct del Belgio. Sorpassato così Andrea Pirlo per un nuovo duello a distanza tra Francia e Italia: nel corso degli anni ci sono state tante sfide tra i due, in particolar modo la finale della Coppa del Mondo con il trionfo dell’Italia nel 2006.

Calciomercato, Pirlo resterà in Turchia

Al momento l’allenatore italiano continuerà la sua avventura alla guida della compagine turca per poi pensare al suo futuro. Il suo obiettivo è quello di tornare anche in Serie A: qualche contatto in passato c’è stato, ma alla fine non si è concretizzato il suo approdo. Dalla Sampdoria al Sassuolo, tanti club italiani avevano pensato proprio ad Andrea Pirlo per costuire insieme a lui stagioni importanti.

Negli ultimi giorni lo stesso tecnico italiano aveva mandato la sua candidatura per diventare Ct del Belgio con l’apertura di una piattaforma della Federazione. Al momento resta in pole Thierry Henry con l’annuncio ufficiale che potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Il Belgio vuole puntare sui nuovi talenti giovani lasciando a casa quelli più esperti per rifondare completamente il movimento calcistico belga. Per tanti anni sono stati sul punto di vincere qualcosa di importante, senza però riuscirvi.