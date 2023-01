Highlights | ‘Corto muso’ Juventus, Udinese KO: meno quattro dal Napoli

La Juventus vince l’ottava partita consecutiva in Serie A battendo l’Udinese 1-0: tre punti anche per la Fiorentina contro il Sassuolo

Ancora una volta di ‘corto muso’ la Juventus riesce a conquistare tre punti fondamentali contro l’Udinese, che la portano momentaneamente a meno quattro dal Napoli, che domani affronterà la Sampdoria. Una partita complicata quella che hanno affrontato gli uomini di Allegri, contro una squadra molto organizzata come quella di Sottil.

Diverse occasioni in cui Silvestri si è superato per tenere in piedi l’Udinese, ma ancora una volta nei minuti finali arriva la zampata vincente di Danilo. Il capitano odierno della Juventus sfrutta un grande assist di Chiesa e a porta spalancata segna il gol decisivo. Adesso il Napoli è più vicino ed è lecito sognare la grande rimonta scudetto.

La Fiorentina torna a vincere: decisivo Gonzalez dal dischetto

Dopo un inizio deludente del 2023 con il pareggio contro il Monza, la Fiorentina trova i primi tre punti dell’anno nuovo. Nel match che ha aperto la 17esima giornata di Serie A la ‘viola’ ha battuto 2-1 il Sassuolo.

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa si sblocca il match con Riccardo Saponara che tre minuti dopo essere entrato in campo supera Consigli facendosi trovare pronto in area. Pareggio immediato del Sassuolo dopo un tocco di mano di Dodo in area, con Berardi che realizza dal dischetto. Nel finale la svolta per la squadra di Italiano arriva con un rigore discusso per fallo di mano, che Nico Gonzalez realizza con freddezza. Vittoria fondamentale per la Fiorentina, mentre il Sassuolo continua a faticare.





Classifica Serie A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e Sassuolo* 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6

*Una partita in più