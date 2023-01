Corsa a tre, l’Inter trema: resta in A e firma a zero

Il calciomercato dell’Inter si intreccia con quello di altre due big: colpaccio gratis in Serie A

Archiviato il primo turno del 2023, l’Inter è già pronta a scendere in campo nell’insidiosa trasferta in casa del Monza.

La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla bella vittoria sul Napoli capolista, guarda con ottimismo al prosieguo della stagione ed in particolar modo a quelle che potrebbero essere le operazioni di calciomercato da concretizzare tra gennaio e giugno. Ed è specialmente per la prossima estate che Beppe Marotta ha messo nel mirino diversi profili, utili a completare una rosa già completa al fine di renderla competitiva anche in ambito europeo. E tra i noi che risultano essere più ghiotti vi è certamente quello di Roberto Pereyra, 32enne centrocampista argentino in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Udinese. L’ex Juventus, 18 presenze con 2 reti e ben 7 assist vincenti in stagione, piace molto alla dirigenza meneghina che da tempo valuta il possibile assalto al talento della società friulana. Ma la pista che porta alla squadra di Inzaghi pare non essere l’unica in vista dell’estate 2023. Perché l’idea di tesserare a zero uno come Pereyra stuzzica anche altre due big del nostro calcio, pronte a dare battaglia a Marotta da qui a fine campionato.

Colpo Pereyra: triplo assalto in Serie A

C’è la Roma del grande ex Josè Mourinho, alla ricerca dell’occasione giusta per rimpolpare una mediana orfana di Winaldum e desiderosa di incorporare nuovi talenti.

L’argentino, però, piace pure al Milan che pianifica le prossime operazioni, con Pereyra che affiancherebbe Bennacer e Tonali, lasciando spazio ad altre possibili uscite in mediana. Una corsa a tre che parte in queste settimane e proseguirà tra sei mesi, quando con ogni probabilità il talento di San Miguel de Tucùman deciderà dove giocare nelle prossime stagioni: l’ipotesi di un nuovo grande salto, in Serie A, rimane vivo all’orizzonte.