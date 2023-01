Allegri esulta, lo scambio si fa in estate

Si riapre lo scambio per l’estate con il top club: tutti gli ultimi aggiornamenti in casa Juventus

È iniziata la settimana di Napoli-Juventus. Venerdì sera, al Maradona, i bianconeri saranno ospiti della capolista, attualmente a +7 sulla squadra di Allegri e il Milan di Pioli.

Uno scontro diretto cruciale nella corsa Scudetto, che potrebbe indirizzare il campionato anche se non in modo decisivo. Nel frattempo, sta entrando nel vivo anche il calciomercato invernale, con diversi nodi ancora da sciogliere anche in casa bianconera. Dal tema rinnovi – Rabiot su tutti – ai giocatori attualmente in prestito e in bilico in vista della prossima estate. È il caso di Arthur e Zakaria. Il centrocampista svizzero, in particolare, ha iniziato a scalare posizioni nelle gerarchie di Potter ed è reduce da prestazioni piuttosto positive con la maglia dei ‘Blues’. “Ha lavorato bene con Jorginho, si è guadagnato la possibilità di giocare dal primo minuto. Ha fatto bene anche nella sosta in una partita a porte chiuse contro il Brentford. Ci dà fisicità anche a centrocampo, che secondo me sarà importante”, ha dichiarato negli scorsi giorni il tecnico del Chelsea. Possibile, dunque, il riscatto a fine stagione.

Calciomercato Juve, il possibile scambio col Chelsea

Zakaria verso la permanenza al Chelsea permetterà alla dirigenza bianconera di tornare al tavolo delle trattative con i ‘Blues’, anche per un eventuale scambio.

Lo svizzero, infatti, potrebbe essere sfruttato come contropartita tecnica per arrivare a Pulisic, già seguito dalla Juve da diverse sessioni di mercato. L’esterno americano è in scadenza di contratto nel 2024 e ha una valutazione simile a Zakaria, da circa 30-35 milioni di euro.