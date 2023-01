Penalizzazione pesante: la Juventus rischia anche la Champions

La Juventus rischia grosso: arrivano novità ed un annuncio riguardo all’Inchiesta Prisma da parte dell’ex giallorosso

La vittoria sull’Udinese ed i pari di Inter e Milan regalano un turno di campionato decisamente positivo per la Juventus di Massimiliano Allegri.

La rimonta dei bianconeri è sotto gli occhi di tutti, si torna a parlare di scudetto nonostante le distanze dal Napoli restino importanti. Ma il club piemontese deve fare i conti anche con quelle che saranno le conseguenze dell’Inchiesta Prisma. Una rimonta eccezionale che potrebbe, in parte, risultare vana. Dalla retrocessione all’ipotesi penalizzazione il passo è breve e potrebbe incidere anche sul percorso stagionale di altri grandi squadre come la Roma. Ai microfoni di ‘Radio Radio’ l’ex bomber della Roma Roberto Pruzzo ha parlato dei giallorossi incrociando, tuttavia, le questioni di classifica della squadra di Mourinho con quelle che potrebbero essere le novità per la Juventus per quanto riguarda l’Inchiesta Prisma per le plusvalenze fittizie imputate ai bianconeri. L’eventuale penalizzazione alla ‘Vecchia Signora’ a fine campionato, infatti, potrebbe finire per favorire gli uomini di Mourinho.

“La Juve sarà penalizzata”: arriva l’annuncio

Il 2-2 di San Siro lascia ben sperare la Roma. Pruzzo, in tal senso, rivela: “Non voglio dire che i calci piazzati siano lo schema della Roma, ma sicuramente sono un’arma in più che ti permette di restare al quinto posto in classifica”.

L’ex attaccante ha rivelato: “Una posizione che dà un minimo di fiducia per stare al passo di quelle davanti, anche perchè i bene informati continuano a dirmi che la Juventus sarà molto penalizzata e si può restare in linea con quello che è il proprio obiettivo”. Al termine della stagione, quindi, arriveranno indicazioni importanti: molto, per la Roma, potrebbe quindi dipendere dall’eventuale penalizzazione della ‘Vecchia Signora’.