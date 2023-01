Si chiude subito a 30 milioni: il Napoli gli dice addio

Novità importanti in casa Napoli: il club di De Laurentiis dovrà addio per un colpo da 30 milioni di euro, la novità

Sembrava tutto fatto, ma alla fine il Napoli dovrà arrendersi. De Laurentiis si sta godendo al momento la soddisfazione di essere Campione d’inverno in Serie A dopo la convincente vittoria di Marassi.

Sul fronte calciomercato la società partenopea aveva pensato subito a diversi innesti dopo lo scambio con la Sampdoria Bereszynski–Zanoli. Tra pochi giorni il Napoli dovrà affrontare la Juventus allo Stadio Maradona per un altro big-match da urlo a gennaio. L’obiettivo di Spalletti è quello di continuare ad allungare in classifica sperando anche in un passo falso delle dirette concorrenti, come Milan e Inter, che hanno pareggiato rispettivamente contro Roma e Monza. In queste settimane il Napoli stava preparando l’assalto vincente per il centrocampista marocchino dell’Angers, Azzedine Ounahi, protagonista al Mondiale in Qatar.

Napoli, sorpasso del PSG per Ounahi

Un’autentica sorpresa per tutti con la società partenopea che era già in pole dopo averlo monitorato già prima del Mondiale. Ora, come svelato dal portale Relevo, ci sarebbe il forte interessamento del PSG grazie al lavoro del connazionale Hakimi. Ora sono in vantaggio con un’offerta da 30 milioni di euro. Azzedine Ounahi potrebbe così terminare la stagione all’Angers per poi unirsi alla società parigina al termine della stagione.

Idee entusiasmanti in casa PSG per sorpassare così il Napoli, sempre molto attento a talenti in circolazione. Il Mondiale è stata una vetrina importante per il nazionale del Marocco, pronto così a compiere il meritato salto di qualità. Al Mondiale sono arrivati anche i complimenti dell’ex Ct della Spagna, Luis Enrique, dopo l’ottima prestazione messa in atto proprio contro le Furie Rosse. Il PSG ora cercherà di chiudere l’affare anticipando il Napoli, che dovrà rinunciare al centrocampista dal futuro roseo.