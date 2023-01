Salta la Coppa e non solo: altra tegola Lukaku per Inzaghi

Nuovo stop per lo sfortunato attaccante belga, costretto a saltare la gara col Parma e in forte dubbio anche per il match di sabato prossimo

Oltre alla beffa – parliamo dell‘autogol di Dumfries, che ha fatto perdere all’Inter due importantissimi punti nella già difficile rincorsa scudetto – il danno. I nerazzurri stanno tentando di archiviare nella loro mente quanto accaduto a Monza sabato sera, ma le notizie provenienti dall’infermeria non fanno volgere al sereno l’umore del tecnico Simone Inzaghi.

Apparso già in precarie condizioni fisiche all‘U-Power Stadium – molti tifosi nerazzurri si sono lamentati sui social dell’incapacità di stoppare un pallone nel finale di gara – Romelu Lukaku ha incassato una pessima notizia dallo staff medico meneghino. Sembra non esserci pace per l’attaccante belga, ma cosi tante volte infortunato nella sua carriera.

Lukaku si ferma, Coppa Italia addio: e contro il Verona…

Come riferito da Sky Sport, e come successivamente confermato da tutti i siti tematici dell’Inter, l’attaccante belga si è fermato di nuovo. La diagnosi è ‘lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro‘. Un problema non di grave entità, ma che interrompe nuovamente il faticoso processo di completa riatletizzazione del possente giocatore belga.

Lukaku non sarà certamente convocato per il match di Coppa Italia contro il Parma, in programma martedì a San Siro. La gara sarebbe stata un’ottima occasione per mettere altri minuti nelle gambe. E magari presentarsi in forma, dal 1′, in campo contro l’Hellas Verona per la partita di campionato di sabato prossimo. Invece il tecnico nerazzurro non solo dovrà rinuncare al belga contro i crociati, ma probabilmente farà a meno dell’ex United anche contro gli scaligeri. Ad Appiano regna ormai la cautela massima sulle condizioni fisiche del calciatore, vittima di una serie incredibile di infortuni da inizio stagione.