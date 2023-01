“È l’unica certezza”: Inzaghi trema, scatta l’ultimatum

In casa Inter si registra un tema alquanto scottante che continua a tenere banco da tempo: c’è l’ultimatum, arriva l’annuncio in diretta

Vincere contro il Napoli non era fondamentale, di più. Perché grazie a questo successo, l’Inter può tornare a sperare nella conquista del ventesimo Scudetto della sua storia. Un obiettivo che mister Simone Inzaghi e la sua truppa sperano fortemente di raggiungere nei mesi a venire.

Ma il terreno perso da recuperare resta abbastanza rilevante, perciò massima concentrazione sul campo. Alla dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta, invece, spetta riflettere in maniera approfondita sulle questioni relative al calciomercato. E qui, ovviamente, non può non entrare in gioco Milan Skriniar, il cui contratto è in scadenza giugno 2023. Persiste il rischio di una perdita a parametro zero, dato che lo slovacco deve ancora rispondere all’offerta formulata dalla ‘Beneamata’ per il rinnovo.

Biasin su Skriniar a Tv Play: “Risposta entro la partenza per l’Arabia Saudita”

Sull’argomento spinoso è intervenuto il noto giornalista Fabrizio Biasin, che ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play: “L’Inter, rifiutando un’offerta da 50-60 milioni, sa bene che le possibilità di un addio a zero siano concrete. Poi tutti sperano nel miracolo, ma l’Inter oltre non può andare“.

Il collega prosegue: “Oltre un mese fa è stata fatta un’offerta da sei milioni più bonus per quattro o cinque stagioni. In Francia, invece, c’è una proposta vicina ai dieci milioni netti. L’unica semi-certezza è che l’Inter gradirebbe una risposta entro la partenza della squadra direzione Arabia Saudita. Non vorrebbe andare oltre. La speranza è che Skriniar rinunci a tanti soldi per sposare il progetto dell’Inter“.