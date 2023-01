Allegri ha scelto il suo ‘giustiziere’: può arrivare in estate

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Rafa Silva, attaccante del Benfica che in Champions League ha fatto malissimo ai bianconeri: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, non senza difficoltà, nella prima partita dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar è riuscita a strappare i tre punti in casa della Cremonese.

I bianconeri infatti soltanto grazie al gol di Milik su punizione al novantesimo sono riusciti ad ottenere i tre punti in una gara complicatissima dove si sono visti i ripetuti problemi di gioco della Vecchia Signora, ma anche una certa solidità difensiva, la pietra angolare della grande rimonta finora firmata da Massimiliano Allegri dopo l’inizio di stagione decisamente deludente. Sì perché nei primi mesi di calcio, la Juventus ha faticato in Italia, ma anche in Europa. Dopo praticamente dieci anni, i bianconeri sono stati eliminati nella fase a gironi della massima competizione continentale. Fatali sono state le due sconfitte contro il Benfica dove il mattatore è stato senza dubbio Rafa Silva, attaccante dei portoghesi e potenziale nuovo obiettivo in sede di calciomercato della Juventus in vista della prossima estate.

Calciomercato Juventus, occhi su Rafa Silva: ecco la situazione

Rafa Silva, attaccante del Benfica, è un classe 1993 ed in questa stagione sta facendo benissimo con la maglia del club lusitano. Originario di Forte da Casa, il duttile avanti quasi 30enne si sta mettendo in mostra come uno dei giocatori di maggior rilievo del calcio europeo e potrebbe anche essere una buona occasione in sede di calciomercato.

Il contratto di Rafa Silva è infatti in scadenza nel 2024 e la Juventus potrebbe provarci nella prossima estate magari mettendo sul piatto una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ma le richieste, almeno al momento del Benfica, sembrano proibitive considerato che non scendono sotto i 35 milioni.