Il rinnovo non basta: idea Milan dalla Premier

Ripartenza perfetta per il Milan che ha accorciato il gap dal Napoli in classifica vincendo a Salerno e riaprendo così la corsa scudetto. Intanto il mercato è iniziato ma in rossonero si lavora già per il prossimo anno

Missione scudetto ancora attiva per il Milan, che ha tutte le intenzioni di difendere il titolo vinto la scorsa stagione. La vittoria contro la Salernitana e la successiva sconfitta del Napoli contro l’Inter hanno consentito alla truppa di Pioli di portarsi a -5 dalla vetta.

Un bel carico di fiducia quindi per Leao e soci che sperano di continuare su questa strada in questo inizio di 2023 che si preannuncia avvincente. Siamo peraltro entrati anche nella fase finale dei contratti di tantissimi calciatori di prima fascia che vedranno scadere i rispettivi accordi il prossimo giugno, e dunque dalle prossime settimane, senza un rinnovo, potranno già iniziare a trattare con un nuovo club. Non è il caso diretto di Rafael Leao, impegnato con il prolungamento complicato, ma in scadenza 2024, e dunque con ancora un annetto di tempo per evitare brutte sorprese. Tra i calciatori in chiusura di rapporto nel 2023 c’è però anche un forte esterno belga che potrebbe divenire idea per il Milan, soprattutto qualora Leao dovesse andare via.

Calciomercato Milan, il rinnovo non basterebbe: idea Trossard per l’estate

Tra i big in scadenza attualmente a giugno 2023 c’è anche Leonardo Trossard, esterno offensivo belga di proprietà del Brighton di Roberto De Zerbi che si sta godendo le sue prestazioni.

7 gol e 3 assist fin qui in Premier League per il classe 1994 che ha raggiunto la propria maturità calcistica, e si prepara ad attirare le mire dei grandi club. La società inglese potrebbe attivare l’opzione di rinnovo annuale presente nell’accordo in scadenza a giugno. Un solo anno in più potrebbe però non bastare a trattenere Trossard al Brighton visto il rendimento del ragazzo che potrebbe approfittarne per fare il grande salto. Non è da escludere che possa divenire proprio un’idea del Milan per l’estate, soprattutto qualora partisse Leao. Ma a prescindere dal portoghese con un potenziale solo anno di contratto (qualora fosse esercitata l’opzione) non dovrebbe comunque avere costi proibitivi e potrebbe ugualmente risultare appetibile visto il valore e la duttilità in fascia.