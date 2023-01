Asse stellare e intreccio straordinario: così la Juve perde Zaniolo

Juventus, Manchester United e Atletico Madrid alle prese con una tripla operazione che porterebbe il talento giallorosso ad allontanarsi dalla Serie A

La viva speranza degli ambienti capitolini legata alle chance di prolungamento di contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma è adesso ridotta all’osso. L’intesa non è stata ancora raggiunta e c’è chi pensa che questa lunga attesa possa essere legata a delle difficoltà pressoché insanabili.

Così l’attaccante azzurro potrebbe lasciare il sodalizio giallorosso già la prossima estate, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, per poter monetizzare il più possibile sulla sua cessione e non lasciarlo fuggire via a parametro zero nel giugno 2024 per naturale scadenza del rapporto di lavoro. Su di lui non ci sarebbero soltanto le attenzioni della Juventus, da sempre vogliosa di metterci le mani, ma anche quelle dell’Atletico Madrid. Il club madrileno è in procinto di attuare qualche stravolgimento d’organico, con lo stesso Diego Simeone titubante sul proprio futuro sulla gestione della panchina a tinte biancorosse. Il primo destinato a fare le valigie sarebbe il fantasista Joao Felix, valutato 120 milioni ed ora nel mirino del Manchester United. Quest’ultimo potrebbe dunque fare spazio proprio a Zaniolo in un reparto offensivo totalmente inedito, privo persino di Alvaro Morata.

Calciomercato: l’incastro perfetto di Zaniolo, Felix e Sancho

Per la Juventus si tratterebbe dunque di una beffa di non poco conto, ma avrebbe ugualmente modo di fiondarsi su Jadon Sancho in uscita dal club inglese delle midlands sempre che qualcuno sia disposto a farsi carico di una spesa superiore ai 60 milioni di euro.

L’inglese ex Borussia Dortmund rappresenterebbe una buona alternativa lungo la corsia esterna d’attacco ad Angel Di Maria, ancora in dubbio sul prolungamento della sua avventura in bianconero nel prossimo futuro.