HIGHLIGHTS | Pari nel finale, l’Inter recrimina (e la Juve ringrazia)

Beffa nel finale per l’Inter: il Monza acciuffa il pari in pieno recupero nel terzo anticipo della 17^ giornata di campionato

Due volte in vantaggio, l’Inter si fa acciuffare nel finale dal Monza che con la rete di Caldirola ferma i nerazzurri di Simone Inzaghi.

All’Inter bastano dieci minuti per sbloccare il risultato. Lo fa con Matteo Darmian, bravissimo a farsi trovare al momento giusto sul secondo palo per cogliere un traversone al bacio di Bastoni per poi superare Di Gregorio da distanza ravvicinata. L’Inter sembra in controllo ma dopo appena sessanta secondi il Monza ristabilisce la parità: lo fa fa con Ciurria che batte Onana con un bellissimo tiro a giro da posizione defilata.

I nerazzurri accusano leggermente il colpo, ma al 23′ Pablo Marì fa un clamoroso regalo alla squadra di Inzaghi, addormentandosi col pallone tra i piedi nel cuore della sua area di rigore. Ne approfitta Lautaro Martinez che gli ruba palla prima di infilare col destro. Nel finale il Toro sfiora anche la doppietta, ma il palo gli nega la gioia del secondo gol. Al 93′, la beffa: cross dalla destra e colpo di testa perfetto di Caldirola che, con la complicità di una deviazione di Dumfries, batte Onana, facendo esplodere di gioia i tifosi brianzoli.

Monza-Inter: highlights, tabellino e classifica

MONZA-INTER 2-2

10′ Darmian, 11′ Ciurria, 22′ Lautaro Martinez, 93′ Caldirola

La classifica: Napoli 41, Juventus 37, Milan 36, Inter 34, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 22, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 18, Monza 18, Salernitana 17, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6

A breve gli highlights della partita