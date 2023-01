Mourinho-Gattuso, colpo di scena: il ribaltone è clamoroso

Continuano a circolare voci riguardanti il futuro dell’allenatore della Roma José Mourinho: possibile intreccio infuocato con Gennaro Gattuso

Un pareggio che vale oro. Senza Mourinho in panchina (lo Special One era assente per squalifica), la Roma è comunque riuscita a conquistare un punto prezioso in ottica quarto posto, fermando il Milan di Stefano Pioli a San Siro.

La squadra giallorossa sembrava letteralmente spacciata, con i rossoneri che al 77esimo della ripresa avevano agguantato il raddoppio a firma Tommaso Pobega. Poi nel finale, in tempo cinque minuti, i capitolini hanno ribaltato tutto grazie a Roger Ibanez e Tammy Abraham. Questo risultato consente alla ‘Magica’ di guardare alle prossime partite con maggior fiducia, in attesa di riavere a disposizione un elemento di grande spessore come Georiginio Wijnaldum. L’olandese, senza dubbio, potrà essere di enorme aiuto ai suoi compagni e contribuirà fortemente ad alzare l’asticella.

Ora Dybala e compagni occupano la sesta posizione, con un bottino di 31 punti. Massima concentrazione in vista della sfida di domenica 15 gennaio, quando la Roma se la vedrà faccia a faccia con la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. E Mourinho tornerà a sedersi al suo posto. A proposito del tecnico portoghese, da ormai diversi giorni circolano insistentemente molte voci inerenti al suo futuro. Nelle ultime ore, inoltre, Carlos Alberto – ex calciatore brasiliano allenato dallo Special One ai tempi del Porto – ha sganciato una vera e propria bomba, parlando del possibile matrimonio tra il trainer lusitano ed il Brasile.

Mourinho CT del Brasile? Gattuso possibile sostituto alla Roma

“Lo dico direttamente. Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore del Brasile. Si tratta di una notizia e mi ha anche proposto di fargli da assistente“, ha dichiarato Carlos Alberto durante un episodio del podcast ‘Mundo GV’. Parole che non lasciano a tante interpretazioni.

Se questo scenario dovesse realmente concretizzarsi, a quel punto la Roma andrebbe a caccia di un valido sostituto. Rimpiazzare uno come Mourinho – contratto in scadenza giugno 2024 -, che ha riportato un trofeo in casa Roma dopo ben quattordici anni dall’ultima volta, è compito tutt’altro che semplice. Ecco che i Friedkin potrebbero provare a convincere Gennaro Gattuso, ora in forza al Valencia. L’esperienza e l’abilità dell’ex centrocampista rappresenterebbero la soluzione ideale per proseguire il progetto ambizioso dei capitolini.