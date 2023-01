Ha rifiutato il Milan, Maldini spiazzato: così salta tutto

Un calciatore seguito dal Milan sul calciomercato avrebbe rifiutato l’ipotesi di vestire la maglia rossonera: ecco i motivi della decisione

Una beffa divenuta realtà in soli cinque minuti. Tanto è bastato alla Roma targata José Mourinho (assente in panchina a San Siro causa squalifica) per riacciuffare il Milan di Stefano Pioli, che era andato in vantaggio di due gol siglati tra primo e secondo tempo.

La rete firmata da Tommaso Pobega al minuto 77 della ripresa aveva fatto pensare che la vittoria del ‘Diavolo’ fosse ormai in cassaforte. Anche perché fino al calo di concentrazione della truppa rossonera avvenuto nel finale di gara, si era assistito ad un dominio di Giroud e compagni. Prima del guizzo di Ibanez su calcio d’angolo, i capitolini hanno più che altro subito il gioco e le idee dei padroni di casa milanesi. Ma nel calcio, come sempre, può succedere di tutto.

“Alla squadra dirò che dobbiamo continuare a giocare così, ma anche che le partite finiscono al 95esimo”, così mister Pioli durante il post partita. Parole che non lasciano a molte interpretazioni. Insomma, serve lavorare ancora più duramente, in modo da non ingrandire ulteriormente il distacco dal Napoli campione d’inverno. Parallelamente alle questioni di campo, Maldini e Massara concentrano i propri pensieri sul tema calciomercato. A questo proposito, c’è una novità poco piacevole riguardante la porta.

Calciomercato, Milan rifiutato: doppia motivazione

Il Milan, negli scorsi giorni, ha ufficializzato l’arrivo di Devis Vasquez, ma chiaramente parliamo di un affare in prospettiva più che per il presente. Perciò, data la condizione fisica preoccupante di Maignan (ancora alle prese col problema al polpaccio), il club di Via Aldo Rossi sta valutando seriamente l’approdo di un nuovo estremo difensore.

In tal senso, piace il profilo di Sergio Rico, calciatore in forza al Paris Saint Germain con un contratto in scadenza giugno 2024. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, però, lo spagnolo – che attira pure l’Espanyol – avrebbe deciso di rifiutare la proposta avanzata dai lombardi. Per due motivi fondamentalmente: il primo è che il Milan prende in considerazione solo un’operazione in prestito di 6 mesi, mentre il 29enne desidera un progetto ambizioso di almeno 2 stagioni. Inoltre, i rossoneri hanno già ben quattro portieri e con Rico sarebbero diventati cinque. Tale pista, dunque, pare destinata a tramontare.