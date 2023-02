Vlahovic-Real Madrid, ultimatum e addio: cosa sta succedendo

Dusan Vlahovic non vede l’ora di dimostrare tutto il suo valore: l’attaccante serbo è stato accostato al Real Madrid, ecco la verità

Mesi complicati per l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, che ha dovuto fare i conti con la pubalgia che non gli ha lasciato tregua per tanto tempo. Ora il centravanti bianconero vuole tornare micidiale come un tempo in area di rigore regalando vittorie importanti alla Juventus. Complice l’infortunio di Arek Milik, Allegri si affiderà al serbo per superare la Salernitana.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacional.cat” l’attaccante del Real Madrid Karim Benzema, ha detto no alla possibilità del colpo per i blancos chiamato Vlahovic. Il presidente Florentino Perez aveva pensato al serbo per rinforzare il reparto offensivo, ma l’attaccante francese non sarebbe stato favorevole all’arrivo di Dusan Vlahovic. Avrebbe anche minacciato di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno per poi andare via a parametro zero, come rivelato dal portale spagnolo. L’investimento sarebbe stato importante sfiorando anche gli 80 milioni con l’ok arrivato anche da parte dell’allenatore italiano, Carlo Ancelotti. Nonostante l’avanzare dell’età, Karim Benzema vuole essere l’attaccante principe del Real Madrid senza voler condividere lo spogliatoio con altri big in attacco.

Vlahovic, la voglia di tornare protagonista

Fino al termine della stagione così Vlahovic vorrebbe così tornare a segnare gol importanti in maglia bianconera. La pubalgia l’ha tenuto lontano per tanto tempo dal terreno di gioco, ma ora il peggio sembra essere passato.

Novità importanti in casa bianconera: in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione alla Juventus con acquisti e cessioni da urlo. Dusan Vlahovic potrebbe anche pensare di cambiare aria dopo soltanto pochi mesi per sposare un nuovo progetto entusiasmante della sua carriera. Il Real Madrid ci ha già provato a gennaio, ma Benzema ha messo il veto sull’acquisto del top attaccante serbo della Juventus.