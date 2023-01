Primato e mercato: la big ora punta anche Chiesa

Al termine di questa stagione, che sta assumendo i contorni di un trionfo, la big potrebbe affondare il colpo per Federico Chiesa

In attesa di capire cosa accadrà nel girone di ritorno, il Napoli si gode il primato in Serie A grazie ad un girone d’andata fantascientifico. Con 50 punti conquistati in 19 gare, il cammino degli azzurri non ha quasi eguali in Europa. Già, quasi.

Si dà il caso infatti che in Inghilterra l’Arsenal di Mikel Arteta stia ricalcando in pieno il solco tracciato dai partenopei in Italia. 16 vittorie , 2 pari e una sconfitta è il bottino dei Gunners, identico in tutto e per tutto a quello della banda Spalletti. L’unica differenza è che in Inghilterra il Manchester City rincorre a 5 punti di distanza, sebbene con una gara in più. Ma presupposti affinchè i londinesi possano trionfare in campionato a fine anno sembrano esserci tutti.

Arteta pigliatutto: prima il titolo, poi Chiesa

La grande stagione dei Gunners potrebbe essere coronato, oltre che da un titolo che mai come quest’anno sembra possibile, anche da un acquisto top. Di quelli che davvro consentirebbero all’Arsenal di imporsi stabilmente come superpotenza del calio britannico e forse europeo. Si, è proprio Federico Chiesa l’obiettivo numero uno del tecnico spagnolo, che in questo momnto gode dei massimi favori dalla sua dirigenza.

Già accrediato di un possibile passaggio al Real Madrid di Carlo Ancelotti, nonchè oggetto di un conclamato interesse del Liverpool nei suoi confronti, l’attaccante Azzurro potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti in casa Juve. La più che probabile mancata qualificazione alla Champions del prossimo anno obbliga in qualche modo il club bianconero a fare i conti con i mancati introiti della competizione europea. Tra le società candidate all’acqusito del figlio d’arte si iscrive ora a pieno titolo anche l’Arsenal. Che vuole tornare al più presto a recitare un ruolo da grande protagonista in patria e non solo.