Da Vlahovic a Miretti: “Vuole smentire i critici”

La Juventus, in un modo o nell’altro, è sempre al centro del dibattito. Non c’è solo il caso plusvalenze, ma anche il calciomercato nell’intervista odierna

Ieri sera la Juventus ha cominciato la partita con l’Atalanta in maniera un poco altalenante, però i ragazzi di Allegri hanno poi reagito e non era semplice.

Dopo una “mazzata” come quella della penalizzazione poteva prefigurarsi un crollo psicologico, che fortunatamente non è arrivato. Miretti e Vlahovic sono finiti al centro del dibattito odierno, incentrato su calciomercato, prestazioni e, per l’appunto, Corte Federale.

Pellegrini: “Miretti va tutelato”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, il giornalista Dario Pellegrini ha toccato argomenti di vario genere, tra i quali il caso plusvalenze, il calciomercato e la recente prestazione della Juventus contro l’Atalanta.

Sono in particolare due i giocatori presi “in esame” da Pellegrini, uno di questi è stato Miretti: “Nell’occasione che ha sbagliato, è stata una cosa figlia di voler anticipare la giocata, sulla palla ci va senza la giusta convinzione. E’ una cosa su cui Allegri deve lavorare ma deve lavorarci soprattutto Miretti, non voglio mettere pressioni a un ragazzo che è ancora tanto giovane, però se giochi nella Juventus serve una certa tempra, altrimenti è giusto andare a fare esperienza altrove“.

Tra le righe potrebbe essere letto come un invito a cambiare aria per Miretti, ma in realtà Pellegrini si è detto fiducioso sul futuro del ragazzo. Poi il discorso si è spostato su Dusan Vlahovic: “Dusan è uno di quei calciatori che ho avuto modo di seguire dall’inizio della sua carriera perché al Tirreno ci siamo interessati parecchio anche di Fiorentina. Era il 25 di gennaio quando si iniziò a parlare di Vlahovic alla Juventus e penso che un giorno arriverà in Premier League, lo diceva anche ai suoi compagni prima della Juventus. Non credo però stia pensando a quello, penso che anche per motivi caratteriali stia pensando totalmente alla Juventus, poi dipenderà anche dalle contingenze, attualmente intorno alla Juventus è ancora tutto molto incerto. In questo momento i giocatori devono solo concentrarsi sul campo. Spesso Vlahovic è stato criticato ma credo abbia tanta voglia di smentire i critici”