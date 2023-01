Sconfitta e penultimo posto: nuovo esonero in Premier

Il glorioso club inglese occupa ora l’ultimo posto in classiifca: il tecnico dei Toffees ha ormai le ore contate

L’ultim risultato utile, che ha del clamoroso considerando la dfferenza tecnica tra le due squadre, è datato 31 dicembre 2022: un sorprendente 1-1 in casa del Manchester City. Dopo di che, solo sconfitte. Talvolta anche fragorose. In campionato come in FA Cup.

Sembra davvero una stagione maledetta per l’Everton, ben lontano dall’essere quella realtà emergente di cui si parlava appena due anni fa. Quando sulla panchine dei Toffees siedeva un certo Carlo Ancelotti. Il tecnico del club di Liverpool, Frank Lampard, ora rischia davvero grosso. I magri risultati ottenuti, accompagnati da una sfiducia sempre crescente da parte dell’ambiente, avrebbero contribuito a creare una situazione esplosiva.

Lampard ha le ore contate: manca solo l’annuncio

L’ultima sconfitta patita in casa contro il modesto Southampton, che ora ha raggiunto proprio l’Everton all’ultimo posto in classiifca con 15 punti in 20 gare, rischia di essere fatale per la leggenda ex Chelsea. Che ormai avrebbe le ore contate.

Secondo le ultime indiscrezioni, mancherebbe solo l’annuncio ufficiale per l’esonero di Lampard. Il quale non ha saputo risalire la china in una stagione iniziata tra mille difficoltà e contrassegnata da una pericolosa involuzione.