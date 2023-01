Rinnovo col Milan, è deciso: arriva l’annuncio UFFICIALE

Un calciatore di proprietà del Milan è intenzionato a prolungare l’accordo scritto col club rossonero: c’è l’annuncio che toglie ogni dubbio

Attesa in casa Milan. Domani sera, a partire dalle ore 20:45, la squadra guidata da mister Stefano Pioli metterà piede sul prato verde dello Stadio Olimpico per affrontare faccia a faccia Maurizio Sarri e la sua Lazio. Si prospetta una gara alquanto complicata.

A maggior ragione, ovviamente, considerando il periodo assai complicato in termini di risultati per il ‘Diavolo’. Nell’ambiente rossonero, infatti, si sta diffondendo un certo malumore abbastanza rilevante, ancor di più dopo la pesantissima sconfitta per mano dell’Inter che è valsa ai nerazzurri la conquista della Supercoppa. Leao e compagni, per giunta, sono stati anche eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Scudetto e Champions, dunque, gli unici trofei che restano a disposizione, ma entrambi appaiono alquanto improbabili.

Parallelamente alle questioni di campo, inoltre, Maldini e Massara continuano a lavorare sul fronte rinnovi, legato strettamente al calciomercato. In tal senso, il primo nome che viene in mente è quello di Rafael Leao, in scadenza di contratto giugno 2024. Permane ottimismo ai piani alti del Milan, anche se nulla è certo al momento e bisogna sempre fare molta attenzione ai corteggiamenti provenienti dalla Premier League (vedi Chelsea). Non solo il portoghese però: la società meneghina intende proseguire il rapporto pure con Olivier Giroud, il cui accordo scritto terminerà il prossimo 30 giugno.

Giroud sul rinnovo: “Al Milan fino a fine carriera”

Il bomber francese ha rilasciato un’intervista a Canal+, parlando chiaramente del proprio futuro: “Ho voglia di rinnovare, sono riuscito a conquistare il cuore dei tifosi. Se posso finire la carriera ai massimi livelli al Milan, farò così. Poi potrei andare in qualche andare in qualche campionato esotico, l’MLS mi è sempre piaciuta“.

Insomma, il classe ’86 non ha dubbi sul rinnovo col Milan. Come raccontato da ‘Calciomercato.it‘, nelle scorse settimane è avvenuto un incontro tra gli uomini che rappresentano il calciatore transalpino insieme a Maldini e Massara. Sul tavolo è stata messa una richiesta da 3,2 milioni di euro netti a stagione più bonus (per i prossimi due anni), non meno. La distanza abissale tra le parti non è abissale e la sensazione è che si possa giungere ad un’intesa definitiva. Ora, rispetto al summit di fine dicembre, la situazione non è cambiata. Staremo a vedere.