Caos bianconero, dicono addio alla Juve

Cambia inevitabilmente anche il mercato della Juventus dopo la maxi stangata e la penalizzazione. Tutti gli aggiornamenti

“Ci siamo organizzati e abbiamo reagito rapidamente, con grande compattezza all’interno della società: abbiamo deciso di nominare Francesco Calvo Chief Football Officer dell’area sportiva, a cui riporteranno l’area di Cherubini, quella di Braghin e tutte le operation”.

“Francesco è persona nota nel mondo del calcio, ha grande esperienza, maturata con la Roma, con la Juventus e al Barcellona, oltre ad aver lavorato per tanto tempo in una multinazionale come Philip Morris. Per quanto riguarda le possibili trattative di mercato Francesco mi aiuterà, insieme a Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen, che ha grande competenza”. Prima di Juventus-Atalanta, Maurizio Scanavino ha spiegato le decisioni prese dalla dirigenza dopo l’inibizione inflitta a Federico Cherubini. Il calciomercato invernale, in ogni caso, è al momento in stand-by in casa bianconera. La società è concentrata sulla difesa e le varie vicende aperte e nei prossimi mesi rischiano di sfumare diversi obiettivi.

Calciomercato Juve, da Tielemans a Thuram: addio agli obiettivi a parametro zero

I primi obiettivi di mercato a sfumare potrebbero essere quelli a parametro zero. Sono infatti settimane e mesi decisivi per strappare le loro firme, e la Juventus è ora concentrata su altri fronti.

Inoltre, il club bianconero deve prima risolvere la questione Rabiot: anche il francese è in scadenza di contratto e Allegri non vuole perderlo. Nei prossimi mesi potrebbero così sfumare diversi obiettivi, da Tielemans a Thuram e Asensio. Sono le settimane più delicate e complicate per la nuova Juventus di Ferrero e Scanavino.