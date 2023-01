Polveriera Juve, si portano via Chiesa: 60 milioni

La situazione complicata che sta attraversando la Juventus potrebbe contribuire ad una separazione con Federico Chiesa: assalto in estate

La sentenza della Corte d’Appello Federale costringe la Juventus a ricominciare da capo praticamente, per quanto concerne il cammino in Serie A. Un verdetto abbastanza pesante, che può fortemente condizionare il futuro della ‘Vecchia Signora’.

C’è il fortissimo rischio, infatti, che i torinesi non riescano a prendere parte nemmeno alla prossima edizione dell’Europa League, oltre che ovviamente quella della Champions. Il momento è davvero difficile, di conseguenza non è da escludere che in futuro possano avvenire importanti cambiamento anche all’interno della rosa. In tal senso, attenzione a Federico Chiesa, ormai tornato regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, assalto dei top club in estate a Chiesa

Consci della situzione, infatti, alcuni top club potrebbero decidere di farsi sotto al fine di assicurarsi le prestazioni dell’ex Fiorentina, dato che l’infortunio è superato.

In passato, ad esempio, il classe ’97 fu accostato più volte al Liverpool targato Jurgen Klopp. Ad ogni modo, servirà un’offerta molto sostanziosa – intorno ai 60 milioni di euro – per convincere la Juventus.