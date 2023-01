Tutti su Zaniolo, ci prova anche Marotta: Mourinho toglie il veto

Sempre più intricata la questione attorno al futuro di Nicolò Zaniolo: mentre la Roma valuta la cessione, spuntano sorprendenti pretendenti

Non convocato nell’ultima gara dei giallorossi in campionato, quella vittoriosa contro la Fiorentina, per una sindrome influenzale, Nicolò Zaniolo non sta certo vivendo la stagione da protagonista che ci si aspettava da lui. Fischiato da qualche tifoso all’uscita dal campo nel match di Coppa Italia contro il Genoa, il talento giallorosso è sempre al centro di voci di mercato.

Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il club giallorosso, che per il momento ha interrotto le trattative per il rinnovo del calciatore, starebbe valutando seriamente la sua cessione. La sensazione, si riferisce, è che di fronte ad un’offerta congrua, l’attaccante potrebbe lasciare la Capitale già nel mercato di gennaio. Il ‘passaparola’ sulla perdita dello status di incedibile del nativo di Massa hanno fatto il giro delle varie sedi dirigenziali sparse in tutta Italia. Ed in tutta Europa, come riferiscono anche fonti giornalistiche estere.

🚨Nottingham Forest ,Arsenal, Newcastle, Tottenham, Inter Milan, Juventus and Atletico Madrid are monitoring the contract situation of Roma’s 23-year-old Italian player Nicolò Zaniolo. 🇮🇹 🔴#ASRoma pic.twitter.com/LTrCwrXIG6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 18, 2023

Bagarre su Zaniolo: spunta anche l’Inter!

Oltre al pressing della Juve, che segue molto da vicino il giocatore sin dalla scorsa estate, e del Tottenham, che pareva essere la scelta preferita dal club giallorosso in termini di redditività della cessione, anche il Milan partecipa da tempo alla corsa per Zaniolo.

Nel frattempo, non mancano le sirene inglesi. E spagnole. Club come Newcastle, Arsenal, Nottingham Forest e Atletico Madrid avrebbero fiutato l’affare. Ma nelle ultime ore, un nuovo clamoroso inserimento rischia di sonvolgere i piani sia della Roma che dei club che hanno messo il talento giallorosso in cima ai desideri di mercato. Si tratta dell’Inter, nelle cui Giovanili Zaniolo si è affermato, passando poi alla Roma nell’affare Nainggolan, nel luglio del 2018. Visto come rimpianto dalla dirigenza nerazzurra per tanti anni, il trequartista potrebbe ora fare un clamoroso ritorno a casa. Riprendendo il filo di un discorso interrotto 4 anni e mezzo fa.