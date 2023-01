Allegri saluta e si porta il pupillo: la Juventus non può nulla

Il calciomercato invernale entra sempre più nel vivo, con le società che stanno pensando a come rinforzare le rispettive rose.

Il calciomercato di riparazione si appresta ad entrare nella sua fase più calda, con le società che stanno studiando possibili nuovi acquisti.

Oltre a questa sessione invernale, però, molti club sono già proiettati al futuro in vista della prossima stagione. Una delle squadre più attive in questo senso è l’Atletico Madrid, che al termine della stagione potrebbe salutare mister Simeone. Il tecnico argentino, infatti, in accordo con la società, potrebbe dire addio per provare nuove esperienze. Qualora il cholo salutasse ufficialmente, i colchoneros potrebbero virare su Massimiliano Allegri che potrebbe portare con se un proprio pupillo.

L’Atletico studia il doppio colpo dalla Juventus: Allegri più Locatelli

Come detto, l’Atletico Madrid potrebbe subire una rivoluzione al termine della stagione, con Simeone pronto a salutare.

In caso di addio ufficiale al tecnico argentino, la società biancorossa è pronta a virare su Massimiliano Allegri che, in caso non riuscisse a centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, potrebbe abbandonare la vecchia signora. In caso di approdo del mister livornese in Spagna, un pupillo sembrerebbe pronto a seguirlo. Stiamo parlando di Manuel Locatelli, elemento fondamentale nella Juventus di Allegri. In questa stagione, infatti, l’ex Sassuolo ha disputato 20 partite tra campionato e Champions League, segno di come sia importante nello scacchiere tattico del tecnico. I bianconeri per privarsi del centrocampista chiedono circa 40 milioni di euro, cifra che gli spagnoli potrebbero proporre qualora decidano di virare definitivamente su Allegri. Nonostante ci sia ancora una seconda parte di stagione da disputare, le strategie del futuro sembra entrare sempre più nel vivo, con Allegri e Locatelli che potrebbero salutare l’Italia per provare una nuova avventura in terra spagnola.