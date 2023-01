Klopp al Real spaventa la Juve: vengono a prendersi Vlahovic

Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già in movimento per programmare il calciomercato del futuro.

Il calciomercato di riparazione sta entrando nella sua fase più calda, con le società pronte a rinforzare le rispettive rose.

Oltre al mercato invernale, però, molti club stanno già lavorando al mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo il Real Madrid, che al termine della stagione potrebbe mettere in atto una rivoluzione. Il grande cambiamento dei blancos potrebbe partire dall’allenatore Carlo Ancelotti, che potrebbe dire addio in estate. A tal proposito, qualora il mister italiano salutasse ufficialmente, Florentino Perez sembra aver già individuato il sostituto ideale per far partire un nuovo progetto.

Il Real Madrid valuta il dopo Ancelotti: obiettivo Klopp

Come detto, la prossima estate potrebbe portare tanti cambiamenti nel Real Madrid, a partire dall’allenatore.

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, infatti, il numero uno dei merengues sembra convinto che il progetto di Ancelotti sia giunto al termine. Qualora l’addio si verificasse, il presidente sembra deciso a portare a Madrid Jurgen Klopp, che sembra pronto a salutare il Liverpool dopo quasi otto anni dal suo arrivo. Florentino Perez, oltre al tecnico, starebbe valutando un importante rivoluzione anche per quanto riguarda la squadra. Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Jesús Vallejo, Álvaro Odriozola, Dani Ceballos, Eden Hazard e Mariano Díaz, infatti, potrebbero salutare il club spagnolo, con Klopp che non si opporrebbe di fronte a queste cessioni. Tra i regali che il presidente sembra pronto a garantire al tecnico tedesco troviamo Dusan Vlahovic, che piace e non poco al tecnico dei reds. Il calciatore accetterebbe di buon grado la destinazione, ma per strapparlo alla Juventus servirà un’offerta importante. Un altro nome in orbita Real da tempo è Bellingham del Borussia Dortmund, che potrebbe partire per circa 80 milioni di euro. Il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con il Real Madrid che si appresta a viverlo da grande protagonista.