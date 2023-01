Theo può lasciare il Milan: pronto un maxi scambio

In estate il Manchester United potrebbe tuffarsi sul nome di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Serataccia quella di ieri per il Milan di Stefano Pioli che, in Arabia Saudita al King Fahd Stadium, è stato schiantato dai cugini dell’Inter di Simone Inzaghi con un rotondo 0-3 sul quale non ci sono alibi.

Il Diavolo, che ha iniziato il 2023 in un modo non proprio esaltante, non vince ormai da quattro gare. Successivamente infatti ai tre punti ottenuti in casa della Salernitana, il Milan in campionato ha pareggiato con Roma e Lecce, mentre ha perso ai supplementari di Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric fino ad arrivare al tonfo nella serata di ieri a Riad. I rossoneri non sono mai stati in gara contro l’Inter di Inzaghi che, dopo aver infilato subito il doppio vantaggio, ha chiuso i conti nella ripresa con la rete di Lautaro Martinez. Nel mirino dei tifosi ci sono le prestazioni di quasi tutti gli elementi della rosa, fra i quali spicca quello di Theo Hernandez. Il francese sta deludendo nelle ultime uscite e, in chiave calciomercato, occhio a ciò che potrebbe accadere nella prossima estate con il Manchester United pronto ad avanzare una maxi offerta per l’ex giocatore del Real Madrid.

Calciomercato Milan, lo United punta forte su Theo

Il Manchester United, a caccia sempre dei migliori giocatori in giro per l’Europa, potrebbe sfruttare la stagione non particolarmente eccelsa del Milan per provare a strappare Theo Hernandez ai rossoneri. I Red Devils, per convincere Maldini e Massara, potrebbero impostare un maxi scambio con Diogo Dalot e Anthony Martial, protagonisti ed entrambi in scadenza 2024.

Il Milan valuta Theo una cifra non inferiore a 60 milioni di euro e le due contropartite, viste anche le situazioni contrattuali, non arriverebbero al numero richiesto che dovrebbe essere colmato con un cospicuo conguaglio economico. Resta anche da valutare se i due giocatori dello United possano essere adatti al progetto tecnico del Diavolo e se i loro ingaggi sono sostenibili.