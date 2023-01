Accordo con Conte, la Juve non può più tornare indietro

Massimiliano Allegri non può dormire sonni tranquilli, soprattutto dopo l’ultima uscita di campionato che ha indubbiamente lasciato il segno

Il futuro sulla panchina della Juventus è tutt’altro che deciso. Dopo una serie di 8 vittorie consecutive i bianconeri sono caduti in casa del Napoli guidato da Spalletti, ma non c’è solo questo dietro all’incertezza sul futuro di Max Allegri.

Già col vecchio CDA le cose non andavano a gonfie vele, ma non è da escludere che con il nuovo Consiglio di Amministrazione le cose possano andare peggio per il tecnico toscano.

Accordo con Conte, Allegri ai saluti

Si è già parlato nei giorni scorsi di Antonio Conte come successore di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Nelle ultime ore è uscito un retroscena piuttosto clamoroso che vedeva un’ipotesi di accordo tra Andrea Agnelli e Antonio Conte in tempi non sospetti, quando la Juventus collezionava scarsi risultati e proponeva un gioco poco convincente. Anche a seguito della clamorosa scalata di classifica che ha portato in casa Juventus 24 punti – prima della sconfitta col Napoli – la panchina di Allegri non è così salda. Stando a quanto si apprende infatti, la dirigenza bianconera starebbe in ogni caso lavorando a un accordo di massima con il tecnico pugliese che a giugno vedrà il suo contratto col Tottenham scadere. Tra le preoccupazioni principali di Antonio Conte c’era la riservatezza da mantenere nei confronti dei media e dei tifosi inglesi, ma ormai la notizia è sulla bocca di tutti. L’ex tecnico di Inter e Juventus potrebbe quindi ritrovare casa a Torino, stando a quanto riportato dall’insider Salt And Pepper, molto attivo sul suo profilo Twitter. Da qui a giugno potrebbe succedere di tutto, i tifosi sono avvisati.