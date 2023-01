Zaniolo-Premier, rammarico in diretta: “Un altro talento va via”

Il fantasista è in lenta rottura con la Roma, su di lui e il ritorno di Lukaku all’Inter ha parlato il direttore sportivo Nani in onda su TvPlay

A seguito dell’incredibile vittoria dell’Inter sul Milan in Supercoppa Italiana, il campionato è pronto a tornare in scena nel weekend. Domenica pomeriggio la Roma sarà impegnata sull’ostico campo dello Spezia, con Mourinho che deve sciogliere i nodi dell’intricata questione relativa alle altalenanti prestazioni di Nicolò Zaniolo.

Su quest’ultimo aleggiano le possibilità di una cessione in Premier League già in questa sessione di mercato, a fronte di una spesa che oscilla intorno ai 35 milioni di euro. A tal proposito, il dirigente Gianluca Nani ha detto la sua in qualità di ospite nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

“Credo che Zaniolo sia davvero molto forte, molto più di quanto lui stesso pensi di essere e più di quanto abbia dimostrato finora. Non sta facendo bene, deve aggiustare qualcosa a livello caratteriale. Ha tutte le caratteristiche per giocare in Premier League ma dispiace per il fatto che sia l’ennesimo talento che va via. Sicuramente riuscirà a primeggiare: un calciatore vale quanto la squadra lo paga. Il prezzo varia in base a mille fattori, ma per me vale tanto. È un giocatore che non ha espresso tutto il suo potenziale. Non mi permetterei mai di dire che le colpe ricadano sull’allenatore“, ha dichiarato Nani in prima battuta.

Da Zaniolo a Lukaku, passando per Giuntoli: l’idea di Nani

Nani ha quindi fatto il punto sul ruolo del direttore sportivo che, come nel caso passato, ha permesso di riportare Romelu Lukaku in nerazzurro dopo una stagione turbolenta al Chelsea. “Il vero lavoro del direttore sportivo inizia a seguito della firma del contratto. Devi mettere il calciatore nelle condizioni di rendere al massimo. Altrimenti non ci saremmo spiegati il perché di Lukaku, decisivo all’Inter, che al club inglese è stato trattato come l’ultimo degli esordienti. Potranno essere successe mille cose, sicuramente chi gli stava attorno sa di cosa si tratta“.

E a proposito di Premier League, girano voci sul passaggio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, al West Ham: “Posso solo dire che ci troviamo davanti ad un grande direttore. Non voglio commentare la notizia in sé, quanto il fatto che in Inghilterra hanno una concezione diversa del ruolo che ricopre. Ha una forza relativa, rispetto a quella che gli diamo noi. Il manager-allenatore decide tutto, il direttore lo consiglia soltanto. Non so se questo passaggio è vero, ma non mi sorprenderei se accadesse per quel che sta facendo“, ha poi concluso.