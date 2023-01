‘Scoppia’ il caso Zaniolo: ecco cosa sta succedendo

La Roma batte il Genoa in Coppa Italia ma a tenere banco è la situazione legata al contestato Nicolò Zaniolo

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ analizzando il momento della Roma, reduce dalla vittoria sofferta negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa.

I giallorossi ringraziano Dybala e si godono l’ennesima perla della ‘Joya’ che, premiato dal club per la vittoria del Mondiale in Qatar, torna poi decisivo sul rettangolo verde e a gara in corso. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche ed in particolar modo uno dei nomi più chiacchierati (e contestati) è quello di Nicolò Zaniolo. Il noto giornalista ha detto una frase riguardo all’ex interista, che la dice lunga sulla situazione legata al giocatore, il cui futuro non è stato ancora definito. “Zaniolo sta diventando un caso“, ha detto Agresti. E situazioni e numeri alla mano, sembra complicato smentire il pensiero del giornalista. Perchè il nervosismo ingiustificato mostrato dal 22 giallorosso per tutto l’arco del match, non trova una spiegazione. La prestazione, poi, non è stata delle più brillanti mentre il contratto con la società capitolina si avvicina lentamente alla scadenza ferma al 30 giugno 2024. Il tanto chiacchierato rinnovo rimane un’opzione percorribile anche se, al momento, pare tutto in standby. E probabilmente Zaniolo ‘soffre’ per questa incertezza.

Tensione Zaniolo: scoppia il caos, futuro incerto

Un malessere che, in campo, si vede proprio tutto. A condire una ricetta fatta di tensione e dubbi, nel peggiore dei modi, poi, gli innumerevoli fischi diretti al23enne di Massa.

L’Olimpico si è fatto sentire, al minuto 86′, quando Mourinho (che lo ha poi difeso a spada tratta nelle dichiarazioni post match) lo ha richiamato in panchina per regalare una manciata di minuti al 19enne Tahirovic. Le parole dello ‘Special One’ in nel post gara in difesa del suo gioiello hanno in parte stemperato la tensione: ma il nodo legato al comportamento di Zaniolo andrà sciolto, il prima possibile. Con l’opzione rinnovo alla finestra: saranno mesi bollenti per il futuro del talento romanista.