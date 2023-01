Zaniolo, ci pensa Mourinho: “Una cosa giusta l’ha detta”

La Roma affronterà ai quarti di finale di Coppa Italia la vincente tra Napoli e Cremonese: Mourinho criticato duramente

Una voglia di rivalsa per i giallorossi che continuano così a collezionare risultati importanti. Prima la vittoria di misura contro il Bologna per poi strappare un pari insperato a San Siro contro la Roma: ora la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa con il passaggio ai quarti di finale. I giallorossi sfideranno la vincente tra Napoli e Cremonese per giocarsi così l’accesso alla semifinale. Un 2023 iniziato con i fiocchi per Josè Mourinho, che ha spostato come suo solito l’attenzione su altre dinamiche intorno alla compagine capitolina.

Così il giornalista Furio Focolari ha rivelato il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: “Mourinho è sempre lui: un egocentrico, vuole la scena. Fa finta di fare il semplice e il modesto, ma è un martellatore. Lui ti mena. Ieri sera ha menato un po’ di qua e un po’ di là”. Poi si è soffermato sulle critiche alla leggenda giallorossa, Vincent Candela, che ha voluto spronare Zaniolo a fare di più: “La cosa di Candela dal punto di vista umano è sgradevole perché ha approfittato della sua posizione. Su Zaniolo una cosa giusta l’ha detta: ha detto quando un giocatore dà il massimo, non va fischiato”.

Roma, la critica su Zaniolo

Lo stesso Focolari ha voluto porre la sua attenzione sull’attaccante della Roma: “Zaniolo va capito dal tifoso: si impegna tantissimo, ma sbatte sempre contro gli avversari. A fine primo tempo era nervosismo: c’è qualcosa che non funziona. Bisogna fare una riflessione su Zaniolo: ma che giocatore è?”.

Nicolò Zaniolo, dopo l’exploit negli anni scorsi, ha dovuto fare i conti con due infortuni al ginocchio che gli hanno così rallentato il suo percorso di crescita. In questa stagione non ha inciso più di tanto, ma ha sempre dimostrato di voler lottare a tutti i costi per tornare a brillare di luce propria.