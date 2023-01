Depay via, Xavi fa spesa a casa Milan: Pioli trema

Pericolo beffa per il Milan, che sul finire del mercato potrebbe dover rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori: incombe il Barça

Stretto nella morsa di una stagione che si sta facendo terribilmente complicata – da quando si è ricominciato a giocare, nel 2023, il Milan ha perso terreno in campionato dal Napoli, è uscito dalla Coppa Italia e ha perso la Supercoppa contro l’Inter – Stefano Pioli potrebbe incassare a breve anche una beffa di mercato.

No, non parliamo del possibile addio di Rafael Leao, tra l’altro assolutamente non da escludere ma eventualmente realistico a giugno. Tra i rinnovi da concludere al più presto in casa rossonera ci sono anche quelli di Ismael Bennacer, sul quale tra l’altro si sono registrati dei grandi passi in avanti, e di Olivier Giroud. Quest’ultimo ha l’accordo in scadenza nel prossimo giugno, e il rinnovo ancora non è arrivato.

L’ombra del Barcellona sull’attaccante rossonero

Dopo un lungo tira e molla col club blaugrana, e col giocatore vicino alla Juve in più di una circostanza, alla fine Memphis Depay ha scelto l’Atletico Madrid come destinazione per il suo presente. Con l’addio dell’olandese – le visite mediche coi Colchoneros sono già in corso – non solo sfuma uno degli obiettivi dei bianconeri e della Roma. Ma si apre anche una casella alla voce ‘attaccante’ nella rosa blaugrana. Ora non c’è più un vice Lewandowski: Xavi avrebbe deciso di pescare a casa Milan per risolvere il problema.

Quaora davvero il francese del Milan non dovesse accordarsi con Maldini per un prolungamento del contratto col club meneghino, ecco che il ds dei catalani Mateu Alemany, in accordo con Laporta e con lo stesso Xavi, porterebbe un assalto last minute all’attaccate ex Arsenal e Chelsea. Parliamo di un’offerta di circa 5 milioni, che il Milan sarebbe quasi ‘costretto’ in qualche modo ad accettare pena la perdita del calciatore a zero dal 30 giugno prossimo Una bella gatta da pelare per il già preoccupato Pioli.