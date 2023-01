Trionfo nerazzurro a Riad: tris senza appello, Inter campione!

Senza storia la Supercoppa Italiana, che ha visto l’Inter dominare in lungo e in largo il Milan, travolto già nel primo tempo

Ci sarebbe dovuto essere equlibrio, come si conviene in un derby. Che, a maggior ragione, assegnava anche un trofeo, il primo della stagione. Invece a Riad c’è stata una sola squadra in campo, l’Inter. I nerazzurri fanno un sol boccone dei cugini rossoneri, stravincendo per 3-0 e incamerando la settima Supercoppa della loro storia.

Passano 10′ e la squadra di Simone Inzaghi è già in vantaggio. Dzeko per Barella, che vede Dimarco libero in area e lo serve: il piattone è sicuro, Tatarusanu è battuto. Passano altri 10′ e il centravanti bosniaco, per distacco il migliore in campo, dribbla con facilità Tonali e, rientrando sul destro, trafigge ancora il portiere romeno. Del Milan non c’è traccia, a parte un tiro di Leao deviato senza troppi problemi in angolo da Onana.

Milan-Inter 0-3: la ripresa e il tabellino

Inizano i secondi 45′, e il Milan sembra per lo meno guadagnare delle yards sul terreno di gioco. Ma è un predominio sterile, che non impensierisce quasi mai la retoroguardia nerazzurra. I subentrati non incidono e così, al 77′, Lautaro Martinez completa l’opera calando il tris e facendo fare una brutta figura a Fikayo Tomori. La gara finisce qui, l’Inter è in Paradiso, il Diavolo all’Inferno.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria (dal 79’ Dest), Kjær (dal 65’ Kalulu), Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias (dal 65’ Origi), Díaz (dal 65’ De Ketelaere), Leão; Giroud (dal 79’ Rebic)

A disposizione: Mirante, Vásquez; Bozzolan, Gabbia, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx, Rebić.

Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni (dal 84’ de Vrij); Darmian, Barella (dal 71’ Gagliardini), Çalhanoğlu (dal 84’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (dal 63’ Gosens); Džeko (dal 71’ correa), Martínez

A disposizione: Brazão, Cordaz, Handanović; Bellanova, D’Ambrosio, Dumfries, Zanotti, Brozović, Carboni; Lukaku

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Marcatori: 10’ Dimarco, 21’ Dzeko, 77’ Lautaro Martinez

Note: Ammoniti: 33’ Barella, 72’ Calhanoglu, 77’ Theo, 78’ Lautaro Martinez, 85’ Tonali. Recupero tempo: 4‘ 1T, 6’ 2T.