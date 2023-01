70 milioni, addio Theo: il Milan brucia Inter e Juve per il sostituto

Il Milan può mettere a segno un grande colpo per la prossima stagione: la partenza di Theo Hernandez mette nei guai Juve e Inter

Non è un momento semplice per il Milan di Stefano Pioli. Due punti nelle ultime due gare di Serie A, nel mezzo l’inattesa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino.

I rossoneri dovranno quindi fare i conti con una seconda parte di stagione che inciderà molto anche su quelle che saranno le scelte future del club di via Aldo Rossi. Ed è in particolar modo in ottica calciomercato che il ‘Diavolo’ prepara le dovute sorprese. Se Leao pare avvicinarsi al rinnovo con il club meneghino, chi un pò in modo inatteso potrebbe salutare Milanello è Theo Hernandez. Nonostante abbia rinnovato poco più di un anno fa fino al 2026, il laterale francese frutterebbe un tesoretto davvero prezioso per i rossoneri. In caso di una proposta da almeno 70 milioni di euro, l’ex Real Madrid direbbe addio al Milan che in tal senso proverebbe a muoversi con largo anticipo sull’eventuale sostituto del terzino transalpino. Theo Hernandez piace soprattutto al PSG mentre non è escluso il possibile ritorno di fiamma con le ‘Merengues’ o un top club inglese. Un nome su tutti, al suo posto, potrebbe fare infuriare sia la Juventus che l’Inter.

L’erede di Theo Hernandez firma gratis: Juve e Inter ko

Sì, perchè il Milan ha messo sugli occhi su un profilo che bianconeri e nerazzurri hanno puntato ormai da diversi mesi e che vorrebbero strappare a zero al Borussia Dortmund.

Si tratta di Raphael Guerreiro, laterale portoghese che non ha rinnovato con la società giallonera (secondo la ‘Bild’ il Borussia non prolungherà il suo contratto) dirà sicuramente addio tra sei mesi, a parametro zero. Il 29enne ex Lorient piace tanto a Maldini che, per qualità tecniche e atletiche, lo riterrebbe il perfetto sostituto di Theo Hernandez. Una possibile accelerata che lascerebbe a bocca asciutta sia la Juventus che l’Inter, entrambe più che desiderose di acquistare un nuovo terzino mancino in vista di giugno.