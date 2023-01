Marotta non si è ancora arreso: il messaggio su Skriniar

L’amministratore delegato dell’Inter, intervenuto nell’intervista pre-partita, ha espresso il proprio giudizio sulla trattativa di rinnovo dello slovacco e fatto il punto su de Vrij

È il momento di assistere all’attesissimo match di Supercoppa Italiana fra Milan e Inter nella cornice del King Fahd International Stadium di Riyad, in Arabia Saudita. Per le due rivali si tratta del secondo derby stagionale dopo il primo scontro avvenuto in campionato, ma da allora il trend per entrambe è decisamente cambiato.

I rossoneri sono a caccia di un risultato utile dopo le brutte prestazioni offerte nelle ultime uscite ufficiali, mentre l’Inter vuole continuare sul percorso di rinascita. Intanto, nella parentesi pre-partita, l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha voluto rispondere alle domande sulle situazioni legate ai rinnovi di contratto dei due difensori centrali Milan Skriniar e Stefan de Vrij.

“Non c’è fretta di arrivare ad una conclusione“, spiega Marotta. “Siamo tutti concentrati sulla partita, anche Skriniar lo è. Lui deve prendere la sua decisione con calma. Il nostro è un ottimismo sincero, legato al professionista e alla persona esemplare che Milan rappresenta“, ha quindi aggiunto.

Non solo Skriniar, Marotta fa il punto su de Vrij

Anche il centrale olandese de Vrij è in scadenza di contratto come il collega di reparto. “Il fatto che non sia più titolare è una scelta tecnica dell’allenatore. Resta comunque un grande professionista. Ci sono ancora tante partite fino alla fine e credo che avrà modo di mettersi in mostra. In rosa ci sono tanti co-titolari, lui è una certezza“, ha detto Marotta.

Quindi l’amministratore delegato s’è soffermato sul percorso del Napoli, oggi capolista del campionato di Serie A: “Bisogna riconoscere quanto fatto finora, sia per le ottime prestazioni che per i risultati ottenuti. Hanno grandi possibilità di vincere lo Scudetto, ma anche noi dobbiamo credere di poterli agganciare“.