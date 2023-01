Uragano Premier sull’Inter: subito Brozovic con lo scambio

Una big di Premier vorrebbe acquistare già nella finestra di calciomercato in corso Marcelo Brozovic: offrono lo scambio all’Inter più soldi

Negli ultimi giorni l’Inter è finita al centro delle voci di calciomercato. E il riferimento, ovviamente, è al possibile scambio tra la ‘Beneamata’ e il Barcellona che vede protagonisti Marcelo Brozovic e Franck Kessie.

I blaugrana, infatti, hanno proposto l’affare in questione ai nerazzurri, anche se sembra difficile che possa realizzarsi a breve. Il croato e l’ex Milan sono due giocatori abbastanza differenti e il primo per i lombardi rappresenta ancora una pedina a dir poco fondamentale. Sebbene mister Simone Inzaghi sia riuscito a sopperire alla sua assenza causa infortunio grazie al prezioso contributo di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhytarian. Ad ogni modo, la permanenza del regista classe ’92 (30 anni compiuti lo scorso 16 novembre) appare tutt’altro che scontata in ottica futura, anche per via del concreto interesse che si registra in giro per l’Europa. In particolare in Premier League e qui entra in gioco il Liverpool targato Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco è da parecchio un estimatore del centrocampista dell’Inter e starebbe pianificando l’assalto già per questa sessione dei trasferimenti.

Calciomercato Inter, il Liverpool vuole subito Brozovic: scambio più soldi

Entriamo più nello specifico: i ‘Reds’, infatti, avrebbero in mente di avanzare alla ‘Beneamata’ una proposta di scambio, inserendo nell’affare il cartellino di Naby Keita (elemento non più centrale nel progetto).

Il guineano è in scadenza giugno 2023, motivo per cui gli inglesi aggiungerebbero una sostanziosa parte cash per portare a termine l’operazione – valutazione Brozovic intorno ai 30-35 milioni di euro -. Chissà che questa mossa non possa rivelarsi vincente a breve.