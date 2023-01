Tutto fatto per Depay: “Intesa raggiunta”

Il centravanti olandese è pronto a lasciare il Barcellona per fare vela verso un altro top club spagnolo, ecco i dettagli dell’accordo su cui manca la firma

Dapprima indiziato come uno degli obiettivi principali del mercato della Juventus, è poi finito per stuzzicare le attenzioni dell’Inter. In Serie A, insomma, il profilo di Memphis Depay è sempre stato gradito sin dalle prime battute della sua esperienza con la maglia dell’Olympique Lione. Oggi però la sua avventura al Barcellona sembra essere arrivata al capolinea.

Le motivazioni vanno ricercate non soltanto nel desiderio da parte del calciatore di ritagliarsi maggiore spazio in squadra, ma anche dal fatto che lo stesso tecnico Xavi non nutra grande simpatia per lui. Nelle scorse ore avrebbe dichiarato di considerare Depay ancora del Barcellona, ma potrebbero trattarsi di parole di circostanza per scacciare la tempesta di dubbi sul suo conto. Difatti, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘ESPN’ Rodrigo Faez nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘ per conto di ‘calciomercato.it‘, la dirigenza blaugrana avrebbe già trovato un accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento del centravanti olandese. Sostituirà l’uscente Joao Felix, in prestito al Chelsea.

Calciomercato, Depay resta in Spagna: addio speranze in Serie A

“Depay andrà al 100% all’Atletico“, ha dichiarato Faez nell’intervista. “Il costo dell’operazione si attesta intorno ai 3 milioni di euro“, ha poi aggiunto.

La conferma azzera inevitabilmente le speranze delle italiane che per tempo hanno seguito le sue gesta tra i campionati di Francia e Spagna. Del resto tra Barcellona e Atletico scorre buon sangue in ottica mercato. Negli ultimi anni sono state svolte alcune operazioni biunivocamente condivise, fra cui soprattutto quella per Antoine Griezmann.