Quante rivoluzioni in panchina nella prossima estate: clamoroso scenario per Pioli

Stefano Pioli, attualmente alla guida del Milan, potrebbe diventare un nome spendibile anche per la panchina della Juventus ora affidata ad Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

Fra un’ora, il Milan di Stefano Pioli sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi in occasione della finalissima di Supercoppa italiana. I rossoneri, campioni d’Italia in carica, devono riscattare un momento non troppo brillante e cosa c’è di meglio di un derby in Arabia Saudita che vale il primo trofeo stagionale.

Pioli, che deve riscattare l’eliminazione in Coppa Italia e i due pareggi contro Roma e Lecce, è sembrato come al solito molto fiducioso e sicuro dei mezzi della sua squadra nonostante, se i risultati dovessero continuare ad essere così deludente, la possibilità di un suo addio al termine della stagione non sarebbe propriamente da escludere. L’ex allenatore di Lazio e Bologna, dopo un cammino trionfale con il Milan culminato con la vittoria dello Scudetto, potrebbe quindi cercare una nuova avventura ed attenzione a ciò che può succedere sulla panchina della Juventus, attualmente occupata da Massimiliano Allegri, ma che sembra destinata a cambiare padrone nella prossima estate di calciomercato, che si prospetta rovente per le panchine dei top club di Serie A.

Calciomercato Juventus, balla la panchina di Allegri e occhio a Pioli

La sconfitta in casa del Napoli di Luciano Spalletti ha creato non pochi malumori in casa Juventus. La posizione di Allegri è decisamente in bilico per la prossima stagione e sullo sfondo c’è un nome altisonante: Antonio Conte. L’attuale manager del Tottenham sembra al crepuscolo della sua avventura con gli Spurs e gradirebbe un ritorno in Italia, magari proprio nella nuova Juventus priva di quella dirigenza con la quale il leccese più volte si è scornato prima di dare l’addio.

Attenzione però al nome di Stefano Pioli. Se dovesse lasciare il Milan, l’allenatore campione d’Italia in carica potrebbe essere il nome giusto anche per far crescere i tanti giovani presenti nel roster della Vecchia Signora.