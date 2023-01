Doppia offerta e post Cuadrado in Italia: Allegri esulta

La Juventus sta pianificando l’assalto all’erede di Juan Cuadrado: sorpresa in Serie A con lo scambio estivo

Il 2023 della Juventus si è aperto con la doppia vittoria contro Cremonese e Udinese, prima del tracollo al ‘Diego Maradona’ contro il Napoli capolista.

I bianconeri, dopo un difficile inizio di stagione, puntano dunque a tornare a macinare punti per tentare di mantenersi tra le prime quattro nonostante la folta concorrenza. Le attenzioni del club bianconero sono tuttavia rivolte al calciomercato. Non tanto a gennaio, visto che mancano poco più di dieci giorni e difficilmente si muoverà qualcosa di grosso sia in entrata che in uscita, quanto per la sessione estiva. Da giugno, infatti, il focus della dirigenza torinese sarà tutto sul rinforzare la rosa di Allegri là dove ve ne sia necessità. Ed una, in primissimo piano, è sicuramente quella di rimpiazzare Juan Cuadrado. Il colombiano, così come Alex Sandro sulla corsia opposta, è in scadenza il prossimo 30 giugno e non rinnoverà il contratto con la Juventus. Ecco perché almeno un grande colpo sulla corsia destra di difesa dovrà arrivare. Diversi i nomi al vaglio con uno in particolare, protagonista in Serie A, che rischia di diventare una priorità assoluta per la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juve punta Dodò: doppia pedina per la Fiorentina

Occhi a Firenze dove il brasiliano Dodò, classe ’98, piace e non poco alla Juventus. Il 24enne è arrivato alla Fiorentina la scorsa estate per poco più di 14 milioni di euro.

Rocco Commisso, adesso, ne chiederebbe praticamente quasi il doppio. Un’opportunità per la Juventus che potrebbe prendere forma attraverso l’inserimento di ben due pedine. La prima è Samuel Iling Junior, ala inglese di 19 anni sul quale la società piemontese intende però puntare molto per il futuro. I bianconeri sono restii sull’ex Chelsea, proprio perché vorrebbero vederlo crescere, da vicino, alla Continassa e puntarvi da subito. Attenzione anche a Marley Akè, in scadenza nel 2025 che potrebbe finire nell’affare con il club gigliato per arrivare a Dodò. Situazione in divenire, dunque, con il brasiliano come grande favorito per sostituire Cuadrado dal prossimo giugno.