‘Come Dybala’: il rinforzo a sorpresa che fa felice Allegri

In vista delle prossime settimane Massimiliano Allegri può tornare a sorridere: pronto il rinforzo in attacco

Questa sera la sfida al Monza valida per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus è però già orientata alla delicata trasferta di Bergamo: contro l’Atalanta, la squadra di Allegri non potrà più sbagliare.

Il 5-1 incassato al ‘Diego Maradona’ risuona ancora nelle menti dei bianconeri che puntano, quindi, ad un immediato riscatto. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per l’allenatore toscano è tempo di valutare quelle che potrebbero essere le operazioni da concordare da qui alla fine del mese. Tra uscite e soprattutto entrate, il dove rinforzare la squadra è assolutamente evidente. Dalla ricerca di un erede di Cuadrado ed Alex Sandro, entrambi in scadenza a giugno e che rischiano di lasciare vuote le corsie di difesa, alle valutazioni che andranno fatte nei prossimi mesi in mediana dove Paredes pare già essere stato bocciato. Occhio però in attacco, visto che già a gennaio qualcosa potrebbe muoversi. Un rinforzo che, praticamente gratis e un pò a sorpresa, potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. Si tratta di Kaio Jorge, intervistato da 3 ‘Na Area, ha rivelato quella che potrebbe essere la sua nuova posizione in campo.

Kaio Jorge in rampa di lancio: ecco come giocherà

Il ritorno dall’infortunio è dietro l’angolo e Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi un ‘nuovo Dybala’.

“Ho sempre giocato da centravanti ma mi piaceva giocare anche più dietro, nel ruolo di Dybala che variava tra centrocampo e attacco. Posso fare il falso nove, mi adatto bene in quel ruolo“, ha dichiarato il brasiliano che si candida, dunque, ad una possibile seconda parte di stagione da protagonista con la maglia della Juventus. Nonostante le voci di mercato non si siano esaurite su di lui, Kaio Jorge sta bene a Torino e potrebbe essere l’arma in più del ‘Conte Max’, proprio come in passato lo è stato Dybala.