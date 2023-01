Niente Brozovic: adesso il Barcellona spaventa la Juve

Le scelte di mercato del Barcellona possono intrecciarsi con quelle della Juve: scambio folle già a gennaio

Mancano poco più di dieci giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e potrebbero esserci ancora sorprese per le big del nostro calcio.

L’Inter, fresca della vittoria della Supercoppa italiana contro il Milan, può in tal senso sorridere. Sì, perchè uno dei nomi che ultimamente ha scaldato gli ambienti nerazzurri per un’eventuale partenza già nel mese di gennaio sembra più vicino a rimanere a Milano. Si tratta di Marcelo Brozovic, finito da tempo nel mirino del Barcellona di Xavi per rimpolpare il centrocampo. Il croato, in scadenza nel 2026 con il club meneghino, è una pedina fondamentale e dunque non si muoverà nelle prossime settimane. Ottime notizie per Simone Inzaghi, pessime invece per la Juventus che potrebbe adesso ‘subire’ l’accelerata del Barcellona per uno dei big di Allegri che, adesso, può finire in cima alla lista del club di Joan Laporta per rinforzare il centrocampo dei catalani.

Scambio Juve-Barcellona: Kessie sul piatto

Franck Kessie rimane in uscita dal Barcellona. Arrivato a zero dal Milan in estate, ha deluso le aspettative e molto probabilmente dirà addio. Forse già a gennaio, in direzione Torino. Questa l’idea dei catalani che hanno intenzione di puntare forte su uno dei pupilli di Allegri.

Adrien Rabiot piace al Barcellona, il contratto in scadenza a giugno può facilitare l’affare visto che al momento il centrocampista francese pare lontano dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’. D’altro canto la Juventus non disdegnerebbe l’approdo di Kessie anche se Allegri potrebbe opporsi alla partenza anticipata di Rabiot nel mese di gennaio. 19 le presenze dell’ex PSG con la squadra bianconera in questa stagione, con 5 gol e 2 assist vincenti all’attivo.