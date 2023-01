‘Comprate Lautaro’: 100 milioni e l’Inter batte di nuovo il Milan

L’argentino gasato dal Mondiale ha avuto un inizio di 2023 straordinario. Da incorniciare la rete del tre a zero finale nella gara di Supercoppa a Riad

Dzeko fuoriclasse, è stato senza dubbio il migliore in assoluto della Supercoppa. Ma anche il suo partner, Lautaro Martinez, ha giocato una grande gara, realizzando il gol da incorniciare, collo esterno e palla all’angolo, che ha chiuso definitivamente i giochi contro un Milan moscio e povero di idee.

Non c’è stata partita a Riad, dove l’argentino fresco Campione del Mondo ha dato nuovamente prova di uno stato fisico e mentale da far invidia. A Qatar 2022 non ha dato il meglio di sé, anche per problemi fisici, ma la vittoria del Mondiale sembra comunque avergli dato una marcia in più.

Oggi Lautaro è un leader in tutti i sensi, uno sempre pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Ancora giovane, ad agosto prossimo spegnerà 26 candeline, per Zhang e soci non sarà semplice trattenerlo per un’altra stagione.

Il classe ’97 piace sempre in quel di Barcellona, ma soprattutto in Premier League. Nello specifico al Tottenham di Paratici (e Conte, che però potrebbe salutare a giugno) – l’ex dirigente della Juventus è un grandissimo estimatore del numero 10 interista – e al Manchester United allenato da ten Hag.

Nelle file dei ‘Red Devils’ può avere uno sponsor importante, vale a dire Lisandro Martinez suo compagno di Nazionale. Il difensore potrebbe caldeggiare il suo acquisto, in considerazione del fatto che allo United possa far davvero comodo un attaccante di tale spessore.

Calciomercato Inter, 100 milioni per Lautaro: poi sfida al Milan per Okafor

L’Inter cercherà di nuovo in tutti i modi di non perdere Lautaro, però in caso di offerta sui 100 milioni di euro – stante la delicata situazione finanziaria in cui versa tutt’ora – sarebbe costretta a prendere in seria considerazione la vendita del suo big.

Chi al posto del ‘Toro’? Attenzione a Okafor, bomber svizzero di origini nigeriane in forza al Salisburgo. Autore di 10 gol quest’anno, di cui 3 in Champions, il classe 2000 ha una valutazione ancora ‘normale’ da 35 milioni di euro. Da tempo è nel mirino pure del Milan, ma con l’incasso da Lautaro Marotta e soci avrebbero maggiori possibilità di mettere le mani sul suo cartellino.